Aunque en agosto pasado entró en vigor la reforma para castigar la violencia vicaria, de 125 casos solo cinco denuncias han procedido, pues los ministerios públicos argumentan que deben estar relacionados con violencia familiar, por lo que falta modificar el Código Penal.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora ese viernes 25 de noviembre, Dulce Mildred Sainz, presidenta de la Colectiva de Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria (CAM-CAI).

Sostuvo que se siguen teniendo trabas por parte del personal de los ministerios públicos hacia las mujeres que quieren presenta una querella, pues les dicen que no hay delitos que perseguir, que se vayan o que no va a proceder, por lo que no tiene caso que pierdan su tiempo.

Indicó que esta cifra de mujeres se tiene en varios municipios del estado, entre ellos Puebla, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Cholula, Huauchinango, Izúcar de Matamoros y Chignahuapan, aunque no es que haya incrementado, sino que empezó a visibilizarse una vez que se aprobó la ley y se hizo mediático el tema.

Indicó que hay otras 50 denuncias por otros delitos, aunque igual se tienen 70 querellas contra ellas porque sus exparejas que igual se engloba en violencia vicaria, lo cual lo hacen los victimarios para que les puedan quitar a sus hijos, aunque no han procedido.

“Sí se encuadra la violencia vicaria, pero bajo las circunstancias en las que está actualmente la ley, en muchos casos no podemos acreditar que hay una relación familiar como agravante. Por ello, estamos trabajando con la diputada Aurora Sierra para estas reformas”, asentó.

Debe reformarse Código Penal

Dijo que lo que buscan es que se modifique el Código Penal para establecer que no es necesario que converjan con la violencia familiar, sino que la vicaria sea en sí un tipo independiente que se pueda sancionar igual de manera autónomo y no que deba tener una agravante.

Mildred Sainz refirió que, si bien ya se tiene una vinculación a proceso y que es la primera a nivel nacional, hay “mucho que hacer” en la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que con la reforma igual buscan que se castigue a los servidores públicos que no quieran tomar la denuncia por sustracción o violencia familiar.

Así como contra los jueces que venden guardias y custodias, que sean sanciones pagando una multa y destituidos por un tiempo de su puesto, cargo y comisión y si son reincidentes en su conducta, con el fin de garantizar el acceso a la justicia no solo de las mujeres, sino de todos en general.

Sin embargo, comentó que por los tiempos ya no se podrá abordar esta reforma en el Congreso local en el actual periodo ordinario, pues termina el 15 de diciembre, por lo que ya será hasta el siguiente año una vez que se reanuden actividades en el Legislativo cuando se aborde.

De igual forma, llamó a la Fiscalía a que siga trabajando “de manera correcta” no nada más cuando hay presión de colectivo o se da a conocer el caso en medios, sino general, mientras que al Poder Judicial a que capacite a los jueces en materia familiar y hagan su labor bien, pues puso el ejemplo que en el caso de Andrea Lezama pidió escuchar al hijo sobre con quién quería estar, cuando pasó 6 años sin ver a su madre.

Violencia familiar, de la que más se denuncian

En entrevista a parte, Socorro Quezada Tiempo, integrante de la Red Plural de Mujeres, comentó que la violencia contra las personas del género femenino ha aumentado, pues tan solo hasta octubre, de acuerdo con datos de la Fiscalía, hubo 6 mil denuncias este año por violencia familiar.

Manifestó que, aunque se tiene el registro de 115 mujeres que han muerto de manera violenta, solo se reconocen 19 como feminicidios, mientras que el Observatorio de Violencia de Género de la universidad Iberoamericana contempla 49, es decir, una diferencia de al menos 30 casos.

Esto, pues dijo que se debería a que reconocer todos los casos como feminicidios representaría mayores gastos de investigación, reparación del daño y otras acciones del que su personal no está capacitado ni cuenta con los tiempos para las indagatorias, por lo que no se dan abasto.

“Hay un círculo vicioso en el estado y en el país respecto a las fiscalías y por eso hay un agotamiento, además de falta de capacitación y sensibilización, pero humanamente igual es muy imposible que hagan muchas cosas, no tienen las herramientas necesarias”, asentó.

Indicó que después de la familiar, lo que más se denuncia es la violación, la desaparición de mujeres y el homicidio, por lo que la violencia de género que se vive actualmente en el estado “es escalofriante” y son pocos municipios de los que se no hay querellas, por lo que “poco o nada se ha avanzado” en esta materia.