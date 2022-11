-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que “es probable” que envíe al Congreso una reforma electoral a leyes secundarias, si no pasa la constitucional, con el fin de que los consejeros y magistrados sean electos, así como eliminar plurinominales.

En su conferencia de prensa matutina, recordó que la reforma constitucional requiere de la aprobación de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, es decir, alrededor de 330, votos con los que no cuenta Morena y sus aliados; además de que el PRI, PAN y PRD ya han manifestado su intención de no apoyar la iniciativa.

Expresó que por ello plantearía un “plan B”, para ver si “es posible que sin violar la Constitución que se proponga una reforma a la ley electoral”, con lo que los consejeros del INE y los magistrados del Tepjf sean electos por la población.

“La gente quiere participar para elegir a los consejeros; la gente no quiere que haya 500 diputados, sino 300; la gente no quiere que haya plurinominales; la gente no quiere que se gasten 20 o 30 mil millones de pesos en elecciones; la gente no quiere que los consejeros ganen más que el presidente. ¿Qué van a hacer entonces? Desobedecer el mandato del pueblo, nosotros tenemos que mandar obedeciendo al pueblo”, apuntó.

Expresó que independientemente del partido, los legisladores tienen que informar a la población sobre la reforma, pues en periodos anteriores la gente, ni incluso los diputados sabían qué se votaba.

Cabe mencionar que el domingo pasado, en diversas ciudades del país se realizaron manifestaciones en contra de la reforma electoral, que aunque se plantearon como ciudadanas, fueron encabezadas por políticos del PAN o PRI, como en el caso de Puebla.