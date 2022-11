-Publicidad-

Qué es la 4T es una pregunta que implica investigar su origen, identificar o la génesis de dicho fenómeno histórico, o su origen como visión del mundo, o como identidad de una postura política a lo largo de la historia, o como ideología, o como partido político, o una meta política (ética, intencionalidad), o una estructura institucional, etc.

La pregunta exige dilucidar si la cuestión es o no una pregunta empírica. ¿Es una pregunta que puede resolverse por completo mediante la observación empírica, la experimentación o la constatación de testimonios? Si es así la interrogación es parecida a ¿qué es la Revolución francesa?, ¿cuándo surgió el Renacimiento?, ¿cuál fue la causa de la muerte de Sócrates?, ¿qué características tuvo el régimen de Porfirio Díaz?

En buena medida la pregunta sobre lo que es la 4T es una pregunta empírica, esto es, el tipo de pregunta que puede ser resuelta con evidencia fáctica (histórica). Pero existe un problema. Los que lo han estudiado no se ponen de acuerdo sobre lo que es la 4T, lo que nos hace sospechar que la pregunta alude a algo más conceptual y si esto es así, entonces es necesario una forma distinta de identificación y de demostración: conceptos y argumentos.

Es acaso la pregunta sobre la 4T una pregunta que implica una respuesta afirmativa o negativa (sí, no). En otras palabras, el tema plantea una tesis implícita a discutir, un concepto para caracterizar otro. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo con la afirmación de que Juárez es un antecedente de la 4T? La 4T, ¿es valiosa para la humanidad? o acaso el tema o la pregunta implica una noción de valor, por ejemplo: ¿puede explicarse la identidad mexicana sin tomar en cuenta la 4T? ¿Puede uno decir que el hombre actual puede vivir en un mundo sin la 4T? Nuestra pregunta en torno a la 4T si bien implican las anteriores también es más fundamental que este tipo de preguntas que asumen que se entiende por 4T.

Acaso nuestra pregunta implica una respuesta determinada como cuando proponemos una alternativa, por ejemplo, ¿los valores de la 4T buenos o malos?, ¿los valores de la 4T hacen feliz o no a las personas? Si no es así, entonces ¿qué buscamos con nuestra pregunta cuando cuestionamos sobre lo que es la 4T? Porque la pregunta sobre lo que es la 4T sigue apuntando hacia diferentes rumbos, esto es, la pregunta sobre la 4T envuelve muchos tipos de preguntas todas ellas diferentes.

¿Puede uno vivir sin los valores de la 4T? ¿Es uno capaz de vivir sin estos valores? Esto apunta hacia la capacidad o no de vivir con valores.

¿Cómo constructor de la 4T tiene el derecho de ser reconocido como una persona valiosa? Apunta hacia el problema de la legitimidad, moral y/o jurídica. ¿Es necesario un mundo con los valores de la 4T? Esta pregunta apunta o hacia la necesidad lógica, o hacia una obligación (moral o jurídica) o hacia las razones (explicación de un hecho, de una necesidad o de una obligación).

¿Por qué son necesarios los valores de la 4T? Es una pregunta por las causas eficientes (igual a ¿qué produce un efecto?, causa o motivo), o una pregunta por causas finales (fines, razones o móvil). ¿Existen los valores de la 4T? Esta pregunta apunta hacia la existencia de entidades que podamos reconocer como valor.

¿Cómo determinan los valores de la 4T la conducta de los hombres? ¿De qué manera reconocemos los valores de la 4T vigentes? ¿En qué forma lo constatamos? ¿Quién afirma tal cosa? Son pregunta que apuntan hacia las características de cierto tipo de entidad. ¿Todo valor de la 4T es moralmente deseable? Plantea el problema de la generalización de un atributo. ¿En qué sentido uno puede decir que se están traicionando los valores de la 4T?

Exige la necesidad de trabajar a partir de la significación de una afirmación. ¿Es necesario tener conciencia de los valores implícitos en la conducta de los hombres? Dada la condición, ¿qué es necesario?, ¿qué es suficiente? No son necesarias otras características y si es así cuáles. Esto obliga a considerar los matices que pueden estar comprendidos en la pregunta: lo que en realidad puede significar el acceso a la pregunta.

Por ejemplo, los matices pueden ser de distinto tipo como “necesariamente”, “esencialmente”, “siempre”, “solamente”, “forzosamente”, “verdaderamente”, etc. De esta manera nunca se deben descuidar estos aspectos ya que ellos orientan el cuestionamiento hacia sentidos distintos.

Así pues, las preguntas ¿qué es la 4T?, ¿qué debemos aprender los ciudadanos acerca de la 4T?, ¿cómo se debe definir e implementar un proyecto de investigación acerca de la 4T? ¿En qué términos se deben definir las metas de la investigación sobre la 4T? son preguntas filosóficas porque para responderlas no necesitamos buscar únicamente más información sino una mejor manera de organizar lo que ya sabemos acerca de la 4T.

Dicho lo anterior, y reconocida la complejidad de la pregunta formulada en torno a la 4T definamos una posible intención. Se trata de leer, analizar, discutir y evaluar las distintas respuestas encontradas para la pregunta ¿qué es la 4T?, para mejor comprenderla. Para mirar el mundo, para pensarlo y sentirlo son necesarios los conceptos. Ellos son los lentes con lo que lo hacemos.

Para investigar el mundo empíricamente –preguntas empíricas- es necesario hacerlo a través de los lentes conceptuales de la ciencia y el filosofar consiste en estudiar esos lentes ya que importa saber cómo miramos el mundo y saber si podemos mirarlo mejor, comprenderlo mejor.

En la ciencia e historia interesa mirar el mundo y en filosofía examinar los instrumentos con que se mira el mundo. Se estudian los rasgos de los instrumentos para descubrir verdades a priori, sobre todo las que definen conceptos; descubrimos esas verdades a priori por medio del análisis y argumentos.

Eso debe hacerse en lo que se refiere a estudiar e investigar qué es la 4T.

