En su visita a la entidad poblana, la saxofonista María Elena Ríos exigió al Congreso local que avance con la tipificación de los ataques de ácido en Puebla, los cuales, deben ser considerados como una agravante de feminicidio por el daño que sufren las víctimas.



Previo a la mesa de trabajo sobre la violencia acida, Elena Ríos dijo en entrevista que los legisladores poblanos tienen la disposición de avanzar con alguna de las cuatro iniciativas que hay en la materia.

Destacó que debe existir una mayor conciencia sobre los ataques de ácido, al tratarse de una forma de agresión que se remonta desde hace décadas.

Si bien reconoció que fue importante la tipificación de este delito, aprobada por el Senado de la República el pasado 3 de noviembre, resaltó que hace falta un mayor análisis para brindar otras garantías a las víctimas.

Por ello, Elena Ríos consideró que la iniciativa poblana no solo debe tipificar los ataques de ácido como tentativa de feminicidio, sino que debe incluir mecanismos para que el Estado garantice una amplia reparación del daño, para que las víctimas reciban sus tratamientos quirúrgicos y puedan reconstruir su autoestima.

“Yo todavía estoy en un proceso, no tanto por el covid (señala su cubrebocas). Sí me apena, porque me resta seguridad mostrarme”, comentó.

La diputada del PAN, Aurora Sierra Rodríguez, subrayó que las cuatro iniciativas que existen serán concentradas en una sola, para planear su discusión en comisiones.