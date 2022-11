-Publicidad-

Tras obtener el campeonato de liga con el Club Pachuca, el futbolista Víctor «Pocho» Guzmán mandó un mensaje a la selección mexicana de fútbol, luego de que quedara fuera de la lista preliminar para el Mundial de Qatar de 2022.

El 30 de octubre, el conjunto del Pachuca se proclamó por séptima ocasión como campeón del fútbol mexicano, luego de que derrotara en la final con global de 8-2 al Deportivo Toluca. Sin embargo, más allá de lo ocurrido en la cancha y de la entrega del trofeo al campeón Pachuca, uno de los momentos que más llamó la atención se dio en las tradicionales entrevistas a los jugadores posteriores al juego.

Y es que cuando fue abordado Víctor “Pocho” Guzmán, el mediocampista ofensivo “Tuzo» fue interrogado acerca de su opinión de la pre-lista del “Tri” presentado por Gerardo “Tata” Martino y de que su nombre no aparecía en ella, pregunta a la cual contestó que si bien para él no había problema, lo que no le parecía coherente era que a pesar de que había sido el mejor mexicano estadísticamente hablando en su posición, no fuera llamado.

“¿Rarísimo, no?… No me duele, estoy feliz. Deberían preguntarle al señor (“Tata” Martino). El señor es el que toma la decisión. Como jugador está dar lo mejor de mí, y como siempre dije en muchas entrevistas, en los números en mi posición soy el más alto en asistencias y goles, pero si no le gusta al señor, es otra cosa”, señaló Guzmán, que en marcó un tanto y aportó con dos pases a gol más durante la serie final.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ¡OJITO CON LO QUE DIJO EL POCHO GUZMÁN Y EL RECUERDO PARA LA SELECCIÓN! «¿Está rarísimo que no me lleven verdad? «En los números en mi posición soy el que está mejor. El que lleva más goles y más asistencias» pic.twitter.com/GtQTo21WOL — Futbol Picante (@futpicante) October 31, 2022

-Publicidad-

Cabe señalar que Guzmán, tras su proceso en selecciones juveniles, en 2018 realizó su debut con la camiseta de la selección mexicana. Incluso, durante los inicios de la gestión del “Tata” Martino en el “Tri” fue convocado para un amistoso contra Paraguay en marzo de 2019.

Sin embargo, desde aquel partido, no ha sido tomado en cuenta de nuevo, siendo esta su última participación con el combinado nacional.

- Publicidad -

LPR