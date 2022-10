-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que emitirá un decreto para la creación de más de 100 notarías en el estado, para las que podrán participar abogados menores de 60 años, quienes deberán acreditar en primera instancia las prácticas de seis meses como requisito.

Esto se da luego de que se aprobaron reformas a la Ley del Notariado por parte del Congreso local hace dos semanas, en las cuales se bajaron los requisitos para otorgar una patente, entre ellos, bajar de 50 a 25 mil los habitantes por cada una.

En su tradicional rueda de prensa, el mandatario poblano manifestó que se está trabajando en el documento para que se emita en aproximadamente dos o tres semanas, en el que se convocará a un concurso para expedir patentes de aspirantes a notarios.

Esto, pues dijo que sólo se tiene el registro de que hay dos personas haciendo prácticas, por lo que pareciera que no tienen interés, ante lo que advirtió que todos aquellos que piensen que ya las hicieron “por tener un amigo, o porque se las firmaron”, se equivocan.

-Publicidad-

“Los que quieran (tener una patente) tienen que empezar su prácticas notariales ya, no las que les dieron sus amigos, no les van a servir, se los digo de una vez, tienen que hacerlas y ser reales, no como antes que eran falsificadas, se acabó eso, de una vez se los digo”, asentó.

Agregó que se tendrán titulares de notarías, así como suplentes regularizadores y notarios auxiliares nuevos, por lo que llamó a los abogados “a que se pongan buzos” para que participen.

Barbosa Huerta afirmó que “el dedo del gobernador ya se cortó”, por lo que ahora es la capacidad, los conocimientos, la honestidad de los abogados que los va llevar a tener una notaría, pues antes decía que por no tener contacto con políticos no podían acceder a una patente.

- Publicidad -

“Son sus conocimientos, su honestidad, es lo que los tiene que llevar a tener una notaría, éntrenle muchachos”, remarcó.