Constantes malos tratos y despidos injustificados son los principales elementos del acoso laboral denunciado en la unidad médica «Salvador Allende», que fue inagurada en 2016, en la delegación Coyoacán, por parte del PRD que en ese entonces gobernaba.

Así lo dio a conocer un trabajador de dicha unidad, quien prefirió la gracia del anonimato, señalando también que el acoso laboral en cuestión ha afectado la salud de sus compañeros, presentando incluso casos de ansiedad.

Además, el trabajador sanitario manifestó que varios de sus colegas, por ser eventuales, no denuncian los maltratos y sobrecargas laborales a los que son sometidos.

Dijo que, al no ser una unidad creada por la Secretaría de Salud, no cuenta con trabajadores basificados, que puedan ser defendidos por el sindicato.

«Por tanto, desde el principio se formó por personal de todos lados. Desde que empezó la unidad, desde 2017, hubo recortes de personal de enfermeras y administrativos«, indicó.

Igualmente, manifestó que otro problema al que se enfrentan es la poca certeza jurídica con la que se creó su centro de trabajo, pues no está contemplada formalmente, por completo, dentro del organigrama de la Secretaría de Salud capitalina, lo cual provoca inestabilidad y un ambiente propicio para el abuso laboral.

«Al no ser creada por Salud, no tiene un número, aunque existe físicamente, no existe en lo legal, entonces, no puede tener trabajadores propios», explicó.

Acoso se acentuó con Leticia Hernández

A decir del trabajador, el acoso laboral se acentuó hace un año, con la dirección de Leticia Hernández Hernández, debido a que fueron despedidos médicos de honorarios y especialistas.

Un documento en poder de esta casa editorial muestra que el pasado 21 de octubre, la persona referida fue denunciada ante la jurisdicción de Coyoacán.

En el texto, se enlistan algunas de las quejas de los trabajadores, por ejemplo, que se no respetan los derechos de los trabajadores al negar el concepto 30, horas de salida, días económicos, incapacidades médicas, repercutiendo tanto en la salud física como mental.

Abuso de poder por Coordinación Médica

También se acusa abuso de poder por parte de la Coordinación Médica, al violentar los lineamientos y protocolos de control sanitario y red de frío de las vacunas, sin importar el desperdicio de dosis con las que se cuenta.

Lo anterior afecta el suministro a la población que lo requiere, así como la falta de respeto al personal sin importar la presencia de pacientes.

Asimismo, se enuncia que no se respeta el manual de los pasantes y personal eventual en sus horarios, disponiendo arbitrariamente de la jornada laboral y disposición de tiempo extra, sin oficio alguno ni justificación por escrito.

Derivado de lo anterior, se pide la destitución de la actual directora, a quien también le atribuyen el cambio de horarios y días laborales de pasantes poniendo en riesgo su integridad.