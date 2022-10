-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que propondrá a la jueza María Teresa Josefina Osorio Cuéllar como uno de los perfiles para integrar el Consejo de la Judicatura, que se sumarán a los dos que designará el Congreso local y los que nombre el Poder Judicial.

En su tradicional rueda de prensa, el mandatario poblano recordó que esto forma parte de la reforma judicial que se aprobó en días pasados, por lo que ahora el nuevo órgano será presidido por alguno de sus cinco integrantes y ya no por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez.

Comentó que el consejo es el que se encargará de implementar la reforma constitucional, por lo que su integración es apremiante, ya que también tendrá que elaborar la propuesta de presupuesto con el que se implementará la reforma, el cual dijo “será muy grande”.

El titular del Poder Ejecutivo sostuvo que hasta el momento las propuestas que han surgido para dicha integración, han surgido del propio Poder Judicial, por lo que es contrario a quienes pensaban que se tendría que “hacer con adversarios y juristas de horca y cuchillo”.

Y es que el miércoles se informó que la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local propondrá al pleno al magistrado Joel Sánchez Roldán y la secretaria Vania Giovana Peñasco Sosa, para un periodo de 6 y 4 años, respectivamente, que son las dos que les toca proponer.

“Es una decisión que le toca al Congreso para hacer dos propuestas, no son representantes., yo celebro que sean dos personas del propio Poder Judicial, para quien pensaba que se tenía que integrar con adversarios, no, no es así, tiene que haber un Consejo de la Judicatura fuerte que conozca en esta materia”, asentó.

En ese tenor, confió en que pronto el pleno del Poder Judicial haga lo propio y designe a sus dos propuestas para integrar las cinco que deberá conformar el nuevo órgano y éste empiece a operar a la brevedad, ya que así quedó establecido en la reforma.

#Ángulo7Informa ll La jueza Josefina Osorio Cuéllar será la propuesta del Poder Ejecutivo para el Consejo de la Judicatura, indicó el gobernador @MBarbosaMX, que se sumarán a las dos que ya tiene el @CongresoPue como parte de la reforma al Poder Judicial. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/6xJCG4UfYX — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 27, 2022

Se debe trabajar en leyes secundarias y presupuesto

Barbosa Huerta mencionó que el consejo será el encargado de crear las condiciones, acuerdos y propuestas de las leyes secundarias, entre las que se encuentran la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de la Defensoría Pública y la Ley de los Medios Alternos de Solución de Controversias.

El mandatario hizo énfasis en otro asunto que tendrán que atender de manera prioritaria es la elaboración de su propuesta de presupuesto, el cual será “enorme” por todas las instituciones que se crean a partir de la reforma, como Sala Constitucional y la adhesión del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) al Poder Judicial.

“Va a ser un presupuesto enorme por todos los brazos que se crean y todas las instituciones que tendrá, entonces hay que tener un Poder Judicial, vivo, bueno, muy útil para que la administración de justicia sea una administración en donde la única fuente sea el derecho y la justicia”, expresó.

Asimismo, manifestó que se tiene un ánimo colaborativo de todos los involucrados para velar porque la puesta en marcha de la Reforma Judicial llegue a buen puerto y para que se concrete su implementación al 100 por ciento antes de que acabe su administración.