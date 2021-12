-Publicidad-

Después de la muerte del llamado “Charro de Huentitán”, Vicente Fernandez, un símbolo de la cultura mexicana, nos preguntamos, cuántos más famosos mexicanos quedan entre nosotros, así pues hoy conoceremos a los más longevos, de mayor a menor.

Ignacio López Tarso

Empecemos, el más grande es Ignacio López López, mejor conocido como Ignacio López Tarso quien ya cuenta con 96 años de edad. El bien conocido intérprete de Macario, pese a haber dejado las novelas en 2019, hoy día sigue trabajando en teatro, pues ni el tiempo ni la pandemia lo ha detenido, prueba de ello es su obra la máquina de volar que presentó de forma online.

De igual forma ha adaptado El quijote, a quien él mismo interpretó junto a su hijo, haciendo evidente que cuando amas lo que haces nunca te cansas de ello, pues pese a sus 73 años como actor no da muestra de aburrimiento, tan solo el pasado marzo presentó el canto del cisne de Anton Chejov, de nuevo a lado de su hijo Juan Ignacio López Aranda.

Sergio Corona

Con 93 años, Sergio Corona Ortega ocupa el segundo puesto, este icónico comediante mexicano es uno de los últimos sobrevivientes de la llamada Época de oro del cine mexicano; actualmente es más conocido como “Don Tomás” por la serie Como dice el dicho, no obstante el actor ha sido bailarín, coreógrafo, comediante y escritor.

Si te gustaría saber más de él, ha anunciado que en 2022 tienen intenciones de lanzar sus memorias en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, donde contará sus experiencias de sus 75 años como actor.

Silvia Pinal

Originaria de Guaymas, Sonora Silvia Verónica Pinal Hidalgo, ya cuenta con 90 años, es considerada una diva del cine y una de las musas del cineasta Luis Buñuel. Esta querida actriz es una empresaria, política y productora mexicana, que inició su vida actoral en 1949 a los diecisiete años de edad.

Ha trabajado en novelas como Soy tu dueña, y su última obra en la secuela de Mi marido tiene familia de 2018, de igual forma produjo Cuando los hijos se van y Tiempo de amar. Se puede decir que su primer paso en la política fue cuando se convirtió en la primera dama de Tlaxcala entre 1981 y 1987, pero ha sido diputada, senadora y más, como vemos, ha sido toda una personalidad.

María Victoria

María Victoria Gutiérrez Cervantes es una actriz, cantante y comediante mexicana, hoy día tiene 88 años, y pese a que su última noticia fue una caída en su propia casa, esta gran personalidad ha realizado 40 peliculas y 15 producciones para televisión, su obra más recordada por su interpretación en la película La criada bien criada.

Probablemente la reconocerás en la hora pico, es bastante carismática que no la dejan pasar desapercibida, en su carrera musical cuenta con varios sencillos como mil besos y todavia no me muero que la hacen una figura icónica en la cultura mexicana.

Chabelo

A que no te esperabas que Chabelo fuera de último, bueno a diferencia de lo que todos creen, el bien conocido Xavier López Rodríguez alias Chabelo, solo cuenta con 86 años y a diferencia de los ya mencionados, es originario de Estados Unidos, bueno a demás de haber conducido el ya famoso programa En familia con Chabelo, ha incursionado en la actuación, la comedia y la música.

Esta última faceta debo decir que no la conocía, pero no sorprende pues en su programa era habitual verlo cantar, y como estamos en época navideña, tiempo de dar y recibir, checa su canción mamacita donde esta Santa Claus; respecto a sus papeles como actor esta, Escuela para solteras, Los dos rivales y El aviso inoportuno.

