Marín, con derechos políticos suspendidos; no ha sido expulsado del PRI

El exgobernador poblano, Mario Marín Torres, tiene suspendidos sus derechos políticos como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que fue detenido por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, aunque no ha sido expulsado.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7, el dirigente estatal del tricolor, Néstor Camarillo Medina, quien recordó que se inició un proceso por parte del partido, pero a nivel nacional, el cual no es “tan fácil”, por lo que es necesario que se concluya para conocer su resolución.

Dijo que son varios los motivos por los que se lleva a cabo el proceso, pero no solo se trata de darlo de baja, sino también de que tenía que refrendar su militancia, lo cual tampoco hizo el exmandatario poblano.

“Han sido suspendidos los derechos políticos desde hace algunos meses, es un tema muy particular de una persona, pero esperemos que se resuelva pronto. No creo que estén preocupados por su militancia, creo que hay otras prioridades ahorita, el proceso a nivel nacional, no nos han notificado”, asentó.

El líder del tricolor en Puebla dijo que, en su momento, cuando Marín Torres era titular del Poder Ejecutivo sus hijos estaban “muy activos” en la política, pero tras el término de su gestión “tiene años que ya no”.

Fue detenido el 3 de febrero

Es de mencionar que, el 3 de febrero de este año, el exmandatario priista fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde se encontraba prófugo en la casa de una de sus hermanas.

Tras esto, fue trasladado al Cereso de Cancún, Quintana Roo, donde un juez lo requirió, por lo que su defensa interpuso un amparo contra el auto de formal prisión, mismo que ganó el 17 de marzo, debido a que el delito de tortura por el que se le acusa no es considerado como grave.

Aunque le fue concedido el recurso, no pudo salir de la cárcel, ya que tenía que ser consultado en su siguiente audiencia para que el juez decidiera si podía seguir su proceso judicial fuera de prisión o no.

Apenas el pasado fin de semana, se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos decidió vetar a Marín Torres, de ingresar a su territorio, por haber cometido actos de corrupción y contra los derechos humanos, pues se le dictó auto de formal prisión por el delito de tortura contra Cacho Ribeiro.

Y es que la autoridad de ese país decidió prohibir la entrada del exmandario debido a que en su ley se especifica que se deben tomar estas acciones cuando existan los elementos suficientes para señalar a un funcionario o exfuncionario público de cometer actos de corrupción y contra los derechos humanos.

R: DJ