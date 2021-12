Faltan especialistas y facilitar consultas en Itaipue: aspirantes

-Publicidad-

Aspirantes a comisionados del Itaipue señalaron las deficiencias en el instituto, como falta de especialistas en materia de transparencia, poca promoción sobre acceso a la información y la necesidad de facilitar las consultas a los ciudadanos.

Lo anterior, este viernes como parte de las comparecencias a las que acudieron las 16 personas que buscan un cargo en el instituto, y que pasaron a la segunda etapa, mismas que se llevaron a cabo este viernes ante los diputados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso local.

Durante este ejercicio, los aspirantes expusieron sus motivos con el que justificaron el ensayo que entregaron, para lo que tuvieron un plazo de 10 minutos y, posteriormente, contestaron dos preguntas que les hicieron y que ellos mismos sacaron de una tómbola donde fueron ingresadas.

-Publicidad-

En ese tenor, en orden alfabético, el primero en pasar fue Daniel Cortés Pineda quien sostuvo que el Itaipue requiere de gente especializada y conocedora en materia de transparencia, ya que se de esa manera se podrá garantizar que las distintas áreas del mismo tengan un funcionamiento adecuado.

En tanto, Harumi Fernanda Carranza Magallanes manifestó que el derecho al acceso a la información “es muy importante” y por ello se tiene que trabajar desde el origen, pues se carece de elementos dentro del instituto que promuevan a todos los ciudadanos las facilidades para poder consultar deforma publica el ejercicio de los gobiernos.

Por su parte, Ernesto Cruz Flores consideró que de llegar al instituto le apostará a mejorar la transparencia proactiva la no discriminación-inclusión, además de que se le debe dar apertura a la participación ciudadana para que puedan ocupar espacios y mejorar la labor del Itaipue.

Debe mejorarse funcionamiento de Itaipue

- Publicidad -

Sergio Díaz Sáenz, otro de los aspirantes, comentó que entre los mecanismos que se deben impulsar para mejorar el funcionamiento del Itaipue son hacer más eficientes los procesos, fortalecer las políticas internas, que el personal tenga la capacidad y un ambiente laboral adecuado.

Por su parte, Martín Emiliano Fuentes Halland manifestó que toda la información, por regla general es pública, por lo que se deben hacer acciones preventivas para garantizar la transparencia proactiva y no llegar a las sanciones, así como llevar a cabo prácticas de gobierno abierto.

Mientras que Gabriel Guerrero Monter mencionó que los retos a los que se enfrenta el instituto son la falta de recursos humanos, aunque igual en los sujetos obligados se debe procurar la profesionalización y permanencia, pues cada que llega un gobierno todo se cambia y eso afecta las acciones realizadas.

-Publicidad-

Para Claudette Hanan Zehenny la transparencia debe ser accesible amigable para los ciudadanos, pues son éstos los que deben saber que están haciendo sus autoridades, por lo que se tiene que proyectar “calidad” en la información que suban los sujetos obligados para que sea útil y no solo se trate de cumplir por cumplir.

José Gil Jiménez y Flores indicó que a la Ley en la materia se le debe adicionar temas sobre la transparencia proactiva, ya que “es muy ambiguo” el apartado que se tiene y para ello tendrían que incluirse más artículos y establecer temporalidades de actualización para que la información sea útil.

En su turno, Nohemí León Islas señaló que uno de los retos que se tienen y que impulsará en caso de ser elegida por el Congreso local, es lograr que el instituto sea un organismo que brinde capacitación y un trabajo en conjunto con todas las dependencias para hacer la información pública de forma accesible.

Proponen recomendaciones a sujetos obligados

Entre los aspirantes igual destacó Adolfo López Badillo, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), quien propuso instrumentar el esquema de recomendaciones dirigidas a los sujetos obligados que no cumplan, con lo que se fortalecerá el trabajo y estandarizar todos los formatos para lograr la certificación en la norma.

Adelita de Jesús Murillo Chejín señaló que, en 2020, de 349 sujetos obligados que hay en el estado, los municipios con menor población y alejados son los que menos cumplieron, por ello es que se debe garantizar que todos puedan tener acceso a las tecnologías para publicar su información.

En su comparecencia, Ingried Rojas Rocha consideró que el marco jurídico del Itaipue es el adecuado para su operación, aunque no óptimo, por lo que se tendría que hacer una reforma con el fin de que el instituto acerca a los municipios más alejados las tecnologías adecuadas el acceso a la información.

Rodrigo Santiesteban Maza manifestó que tanto dependencias como funcionarios deben ser transparentes antes los ciudadanos, pues puso de ejemplo que este año, uno de los temas más demandados para conocer información sobre él, fue la Línea 12 del Metro, al haber recibido en un solo día hasta mil solicitudes porque se carecía de ella.

Otros de los aspirantes que se presentaron fueron Lorena Varela Tepox, Araceli Vargas Jiménez y Marco Ángel Vela Garay quienes coincidieron en que los sujetos obligados deben poner atención en sus titulares de las unidades de transparencia, pues en muchos casos no se sabe quién es, además de que debe ser una persona que no tenga otras actividades para no cargarle el trabajo.

Será el lunes cuando la comisión de a conocer las ternas que se votarán en el pleno el jueves de la siguiente semana, suplir a Gabriela Sierra Palacios, que concluye su gestión en 2023 y a Marcela Carcaño Ruiz, quien tendrá un periodo de seis años, a partir del 4 de enero de 2022, como parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue).

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!