-Publicidad-

Ante el posible repunte de contagios de Covid-19 en diciembre, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que no se descarta la posibilidad de pedir a los poblanos el certificado de la vacuna Covid-19 de manera obligatoria para acceder a lugares públicos.

“Hemos sido muy cuidadosos en las decisiones que impidan la libertad de tránsito y acceso a lugares públicos (…). No descarto que pueda analizarse y plantearse en algún momento, como existe en muchos países (…), la decisión de impedir el acceso a lugares públicos a quien no esté vacunado, no digo que será el otro año, pero no descartó que se tome como una decisión obligada para cuidar a todos los que sí se vacunaron”, manifestó en conferencia de prensa.

En este tenor, realizó un llamado a los poblanos que no se han inoculado a reflexionar con responsabilidad y acudir a las campañas para rezagados que se realizan en toda la entidad.

Por su parte, el secretario de Salud (SS) estatal, José Antonio Martínez García, informó que al cierre del año se espera que el 92 por ciento de los poblanos mayores de edad estén vacunados con al menos una dosis.

-Publicidad-

Por el momento, 3 millones 841 mil 397 personas tienen un biológico, esto es el 86.7 por ciento; y con las dos vacunas hay 2 millones 799 mil 8, es decir, el 63.1 por ciento.

22 contagios más

En las cifras diarias, dio a conocer que, en un día, hubo 22 contagios por coronavirus y una muerte, por lo que hay un acumulado de 122 mil 531 casos y 16 mil 85 defunciones desde el inicio de la pandemia.

Señaló que en 26 municipios se concentran los 177 casos activos, pero hay 195 personas hospitalizadas, de las cuales 27 están graves.

- Publicidad -

Finalmente, anunció que a partir del 19 de noviembre al 14 de diciembre, habrá jornada de vacunación para rezagados en 60 municipios de alta y muy alta marginación.

Algunas demarcaciones que estarán contempladas, son Acateno, Ajalpan, Caltepec, Chichiquila, entre otros.

#Ángulo7Informa #EnCorto || El gobernador Miguel Barbosa Huerta no descartó la posibilidad de pedir, de manera obligatoria, el certificado de vacunación #COVIDー19 para acceder a lugares públicos en #Puebla 💉 Vía @alexolira pic.twitter.com/d30f3rhoDu — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 17, 2021

-Publicidad-

R:CB