-Publicidad-

Aunque este Buen Fin significó una alza en ventas de hasta un 50 por ciento para mueblerías, tiendas de ropa y zapaterías del Centro Histórico de Puebla, no fue suficiente, pues se esperaba un aumento del al menos el 80 por ciento.

Así lo expresaron cinco locatarios de esta zona de la ciudad, a través de un sondeo que Ángulo 7 realizó este martes, último día de dicho periodo que duró una semana.

Y es que, si bien el fin de semana pasado las calles lucían llenas de gente, en especial en Avenida Reforma y 5 de Mayo, este martes se notó poca afluencia en las tiendas del primer cuadro de la capital poblana.

-Publicidad-

Para Fernando, gerente de “Élite Zapaterías”, ubicada en la 4 Poniente, hubo un aumento importante en las ventas, pero fue muy bajo ya que esperaban el 80 por ciento mínimo para recuperarse.

«Se vio un poco de repunte, pero no aumentó mucho, quizá 50 por ciento de lo que se venía vendiendo, ahorita (cuando termine el Buen Fin) bajarán las ventas hasta 20. En este momento está vacía la tienda, aún ayer a esta hora había gente«, señaló.

A pesar de esto, dijo que lo que más se vendió fueron zapatos para niños y botas para dama, gracias a los descuentos que fueron hasta del 20 por ciento.

- Publicidad -

Alejandra, de la mueblería “Stylo”, en la 2 Poniente, el Buen Fin fue similar al año pasado cuando alcanzaron entre 40 y 50 por ciento en vengas gracias a los descuentos de muebles, sin embargo, la cifra que estuvo lejos de 2019 y 2018 cuando alcanzaron ventas del 80 por ciento.

#Ángulo7Informa #EnCorto || Para Fernando, encargado de Élite Zapatería, en el Centro Histórico de #Puebla, el #BuenFin2021 dejó una alza en ventas del 50%, sin embargo se esperaba el 80% como mínimo. 🛍️💵 Vía @alexolira pic.twitter.com/qbucSk3XKU — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 17, 2021

Temen cierre si no mejora la situación

La situación no fue igual para José Luis, dueño de “Siete Leguas” en la 2 Norte, una tienda de zapatos y sombreros de piel, pues apenas sus ventas superaron el 30 por ciento, esto a causa del aumento de algunos materiales como los químicos, las gomas y campanas que se usan para fabricar los sombreros, por lo que los precios aumentaron más de la mitad.

-Publicidad-

Ante esto, teme que su negocio no pueda aguantar en los próximos meses, pues debe pagar la renta y los salarios, además no descartó cerrar si no mejora la situación.

Dos tiendas de ropa de la 2 Norte, Oggi Jeans y Lokura, afirmaron no haber tenido aumento significativo, ya que no colocaron carteles alusivos al Buen Fin en sus locales, por lo que la gente no entró; apenas vendieron 10 por ciento más.

Los entrevistados confiaron en que haya un aumento a finales de año y otros hasta enero, siendo esto una de sus esperanzas para continuar con la subsistencia de sus locales.

R: DJ

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!