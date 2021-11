-Publicidad-

El regidor Miguel Ángel Mantilla Martínez, presidente de la Comisión de Gobernación, anunció que propondrá que haya más de una zona de tolerancia para sexoservidoras que sería en casa de citas, casonas o incluso hoteles regulados para ello, pero no en las calles.

En entrevista, tras la puesta en marcha del programa de mantenimiento integral a mercados, el concejal panista comentó que esta es una propuesta que llevará a los demás integrantes de su comisión, así como a las mujeres que se dedican a este oficio.

Sin embargo, dijo que esta es solo la postura de él, por lo que dependerá de los demás regidores aprobar o rechazarla, ya que es un “tema delicado y complejo”, que se tiene que estudiar a fondo para que haya las condiciones en los establecimientos.

Manifestó que esto igual ayudará a que se combata la trata de personas, ya que al estar en un inmueble se puede garantizar que tengan mayor seguridad, pues no se trata de combatir la prostitución, sino que quienes se dediquen a esto tengan otras alternativas.

Y es que, afirmó, así pueden tener acceso a salud, además de que los inmuebles pueden sanitizarse, aunque reiteró que es una postura suya y no depende únicamente de él, sino de los demás integrantes de la comisión y del Cabildo.

“Es un tema delicado, el propio alcalde Eduardo Rivera ha dicho que no quiere una zona de tolerancia en el Centro, yo no he dicho que lo habrá, en las calles no va a haber, por lo que los negocios regulados serán las zonas en donde se pueda ejercer este oficio”, asentó.

Mantilla Martínez mencionó que con esto igual se busca que sean autogestivos, ya que cada quien es dueño de su cuerpo y puede dedicarse a lo que quiera, pero se debe garantizar la seguridad de quienes acuden a estas zonas.

Podrían ser casas de citas

“Si tenemos estos sitios concentrados, pues pueden tener la oportunidad de que accedan a otros tipos de servicios. En la calle no va a ver absolutamente nada y si de alguna manera está regulado en una casa de citas, pues en una casa de citas”, remarcó.

Es de mencionar que en días pasados el alcalde Eduardo Rivera Pérez manifestó que está en contra de una zona de tolerancia en el Centro Histórico para el trabajo sexual, aunque a través de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) se atendería a este sector.

Y es que las sexoservidoras pidieron que sea la calle 14 Oriente-Poniente la que se habilite como zona de tolerancia, para que así las demás vialidades del Centro Histórico no sean utilizadas por las mujeres que se dedican a este oficio.

