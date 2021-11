-Publicidad-

Las zonas del Batán y Flor del Bosque son las opciones que el gobierno de Puebla tiene para reubicar a los afectados por la explosión que habitan en casas irregulares en San Pablo Xochimehuacan; se han identificado 228 inmuebles construidos sobre ductos de Pemex.

En conferencia de prensa, el mandatario Miguel Barbosa Huerta afirmó que su gobierno tiene predios cercanos a estas zonas que podrían habilitarse para trasladar a las familias de la junta auxiliar, afectadas por las explosiones del pasado 31 de octubre, ya que no se podrán reconstruir las viviendas en espacios irregulares.

«Tenemos ubicado predios del gobierno del estado, uno en la zona de por dónde se encuentra El Batán, no pegado, es por ese rumbo y el otro es antes de llegar a Flor del Bosque, no ahí, para que no se crea que estamos generando condiciones en un lugar en donde estamos en proceso de hacer la declaración de Área Natural Protegida«, precisó.

Explicó que, para que una casa sea reconstruida, tendrá que ser una de las afectadas y estar ubicada en una zona irregular.

Estas acciones serán revisadas a través del programa que anunciará el próximo martes, llamado «Puebla te cuida, Puebla repudia a la delincuencia«, en el que también se darán a conocer cómo se aplican los recursos públicos para los afectados de la explosión.

Y es que Emilio Igor Ferrer, titular de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles, informó que, en coordinación con Pemex, se han identificado 228 viviendas en zonas donde pasan los ductos de combustible.

De estas, 77 casas contaban con autorización del ayuntamiento de Puebla, pues tenían predial, mientras 151 no tienen cuenta predial y están sobre el derecho de restricción.

Esto, agregó, como parte de un mapeo que se realiza en toda la zona norte de la capital en dónde están representados los 29 kilómetros de ductos que cruzan la ciudad, así como los inmuebles.

R:CB