La esperada detención de Emilio Lozoya y Morena con los ojos puestos en Oaxaca

Remesas: 115 mil mdd en la 4T // Más de medio billón en 32 años // Fox: exportamos jardineros

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que incontenible es el flujo de remesas de los paisanos expulsados de su propia tierra ante la falta de oportunidades y decrecientes niveles de bienestar provocados por esa suerte de apartheid económico que representó el régimen neoliberal. Cómo olvidar, por ejemplo, al impresentable Vicente Fox cuando, como inquilino de Los Pinos, se pavoneaba: exportamos jardineros de muy buena calidad; existe una gran necesidad en Estados Unidos de jardineros, nosotros en Guanajuato estamos entrenando gente para eso, para que luego vengan a trabajar a Estados Unidos, sin olvidar que los migrantes mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer.

Pues bien, tampoco hay que dejar de lado que por cada minuto que Fox permaneció en Los Pinos un mexicano emigró por razones económicas, hasta sumar alrededor de 3 millones 200 mil paisanos en el sexenio.

Cierto es que el voluminoso ingreso de divisas por el concepto citado no debe presumirse como un éxito de la 4T, pero sí hay que reconocer que la creciente emigración de mexicanos fue consecuencia de gobiernos neoliberales que dejaron a su suerte a millones de mexicanos, quienes no tuvieron otra opción que mirar hacia el norte y buscar lo que su propio país les negó. Y lo mismo ha sucedido en toda América Latina y el Caribe.

Sí, Lozoya; pero, ¿Peña?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que es un intento de control de daños, ante la indignación social reconcentrada a partir del video de la periodista Lourdes Mendoza, que el pasado 9 de octubre mostró a Emilio Lozoya Austin degustando un platillo oriental en el restaurante Hunan, de gran lujo, en las Lomas de Chapultepec.

En rigor jurídico, el exdirector de Petróleos Mexicanos podría haber comido diariamente donde le diera la gana, siempre y cuando se mantuviera en la Ciudad de México y con su brazalete electrónico activado. La Fiscalía General de la República (FGR), en uno más de los extraños giros de esta historia, ni siquiera había pedido recluir al exfuncionario peñista en una cárcel o en su domicilio; extraña omisión que el propio juez del caso hizo ver en su momento, al establecer que él no debía imponer medidas cautelares que los acusadores no solicitaran.

Las imágenes del Hunan tuvieron tal impacto político y social que obligaron a cambiar el trato al acusado. La primera medida, ya presagiosa, consistió en exigir su comparecencia física, no más por la privilegiada vía virtual. Así, hubo de poner pie en una cárcel por primera vez en este proceso, al inicio para una diligencia judicial, luego ya para quedar formalmente tras las rejas.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Pasito. Euforia excesiva ha causado entre aliados y opositores de la 4T la detención de Emilio Lozoya, quien finalmente durmió en la cárcel. El mismo Mario Delgado, líder nacional de Morena, dijo sobre la detención del exdirector de Pemex que “rompe con el círculo vicioso de la impunidad en México”. No se necesita mucho para entender que la prisión preventiva sólo es un mecanismo para que durante el proceso no salga del país. Nadie cante victorias que aún no llegan, y que inclusive podrían verse lejanas, pues aún no existe sentencia de “culpable” ni condena para Lozoya, sólo se trata de una medida cautelar, y ya. Dicen que una golondrina no hace verano, o sea… ¿Y los demás?

2. No se adelanten. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, afirmó que es inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República y ofreció reparar el daño, aunque no haya tenido responsabilidad. Durante la audiencia solicitó la palabra para argumentar a su favor. Lozoya es señalado de recibir un soborno de 10.5 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, para facilitar la firma de contratos. Pensaba pedir una sexta prórroga de 60 días para reunir elementos que presentar, como testigo colaborador, pues, además, Lozoya llevaba varios meses sin aportar prueba extra alguna. La UIF dio un espaldarazo a la decisión de detenerlo. Donde lo querían, ahí está. Será el buque insignia contra la corrupción y habrá que ver si su poder económico le permite librar a la justicia.

3. Apuntados para Oaxaca. La dirigencia nacional de Morena quiere realizar de dos a tres encuestas para que la militancia elija el mejor perfil para disputar la gubernatura de Oaxaca, hoy en manos del PRI, con la mira puesta para que en diciembre se tengan los resultados. Quienes aspiran a la candidatura son los senadores Susana Harp y Salomón Jara Cruz; Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE (hijo del exgobernador Heladio Ramírez López, del PRI), Adelfo Regino Montes, director del INPI, y Alberto Esteva, quien fue alcalde sustituto en Álvaro Obregón. Además de Raúl Bolaños Cacho Cué, senador del PVEM, y el diputado federal Benjamín Robles Montoya, del PT, que quieren ir en alianza con el guinda. Pero, según algunos sondeos preliminares, Esteva lleva buena marca. De los siete, que quede la mejor opción.

