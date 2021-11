-Publicidad-

La Secretaría de Salud estatal informó que el 16 de noviembre se aplicará la segunda dosis contra Covid-19 para los mayores de 18 años en Puebla capital, además la próxima semana será la vacunación para los menores con alguna enfermedad.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, indicó que la segunda dosis de la vacuna Sputnik V se aplicará primero en la capital y luego, en los demás municipios, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer los detalles de esta jornada.

Además, comentó que la vacunación para menores de 12 a 17 años con algún tipo de comorbilidad iniciará la próxima semana, “probablemente” el lunes 8 de noviembre.

Señaló que aún siguen preparando esta jornada, pero sólo la recibirán aquellos que tengan su expediente emitido por una institución oficial que valide su estado de salud.

-Publicidad-

«Vayan preparando su certificado de salud por una institución de salud oficial donde diga, en efecto, que el menor de 12 a 17 años tenga algún tipo de comorbilidad, lo más probable es que empecemos el lunes«, puntualizó el funcionario estatal.

Exhortan a regresar a clases presenciales

En otro punto de la conferencia de prensa, el mandatario Miguel Barbosa Huerta exhortó a los padres de familia a que manden a sus hijos a las aulas ante la baja de contagios por Covid-19.

“Es un error que los padres de familia que no deseen mandar a los alumnos a las escuelas (…), que no se escuden en los menores, los padres que no quieren reactivarse llevando a los hijos a las escuelas”, aseguró.

- Publicidad -

Esto, al darse a conocer que, hasta el momento, hay un 75 por ciento de alumnos tomando clases presenciales en el estado de Puebla.

R:CB