La actual administración de Pemex canceló la asignación de mil 200 millones de pesos para “gastos varios” de la cúpula sindical, encabezada por el exlíder Carlos Romero Deschamps, los cuales eran independientes de dinero de aportaciones de trabajadores.

Así lo afirmó este miércoles el director general de la petrolera estatal, Octavio Romero Oropeza, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados como parte de la glosa al Tercer Informe de Gobierno.

Ante la pregunta del diputado petista Gerardo Fernández Noroña sobre cómo lidia Pemex con los cacicazgos sindicales y cobro de cuotas a los trabajadores, el funcionario destacó que, en su gestión, “cancelamos eso, eso se acabó”.

“Les hicimos saber que esta era una nueva administración y que eso no iba. ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué nadie dijo nada? Porque ese dinero nunca iba para el trabajador, era para la cúpula sindical”, expuso.

Detalló que, además de dicha asignación millonaria, los líderes sindicales manejaban también una “fortuna” por las cuotas sindicales que pagan los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Los trabajadores siempre siguieron recibiendo lo de ellos, jamás tuvimos ningún problema, no lo hemos tenido. Con la cúpula sí, sintieron el tema de la austeridad, porque eso se los quitamos de encima”, agregó

Reducen sueldo en altos niveles de Pemex

En su respuesta, Romero Oropeza señaló que hubo una reducción de sueldos muy importante en Pemex, “pero se dio únicamente en los niveles de arriba, de la nómina de confianza”.

Resaltó que la disminución salarial en los niveles altos de la empresa fue tal que “la diferencia entre una categoría y otra son 500 pesos y eso nada más simbólico, por efectos de jerarquía y de funciones”.

Sin embargo, aclaró que a los trabajadores de base, “ni con el pétalo de una rosa, se les respetaron y se les han respetado y se les seguirá respetando en esta administración absolutamente todos sus derechos laborales y sus sueldos. No se les tocó nunca”.

Asegura que se respeta libertad sindical

En cuanto a la organización de los trabajadores, el funcionario aseguró que su directiva ha sido “absolutamente respetuosa” y señaló que sólo coadyuva a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para avanzar en la elección de la nueva dirigencia sindical.

“La instrucción del presidente es que sea una elección limpia, libre, democrática, abierta, incluso con voto secreto y electrónico, a través de equipos, telefonía”, afirmó.

“Pemex, principal contribuyente de México”

En cuanto a los resultados de la empresa en los últimos años, remarcó que “Pemex es el principal contribuyente de México”, pues en impuestos directos e indirectos se pagaron más de 490 mil millones de pesos en el periodo de enero-septiembre del año pasado.

En lo que va de este año, se incrementó a 533 mil 740 millones de pesos, por lo que agregó que “Pemex continúa generando renta petrolera para el desarrollo del país”.

Sobre la situación financiera, refirió que hubo un crecimiento de los ingresos del sector público del orden de 384 mil millones de pesos. El año pasado, los ingresos petroleros fueron del orden de 348 mil y hoy en este periodo es de 610 mil, “lo que implica casi el 68 por ciento del incremento que tuvo el sector público en cuanto a sus ingresos”.

Sobre las reservas 3P, expuso que se ha logrado tener mil 935 millones de barriles; las reservas 1P, se han logrado reponer y se proyecta cerrar el año con 7.5 millones de barriles.

Añadió que los gastos de operación son los más bajos de la industria petrolera en el mundo. El costo de extracción por barril de hidrocarburos, es del orden de 11.15 dólares por barril, precisó.

Baja robo de hidrocarburos

Sobre el combate al robo de hidrocarburos, mencionó que, durante el sexenio previo, en promedio se robaban 56 mil barriles diarios, y para el primer año de la actual administración, el monto bajó a 6 mil 400 barriles.

En 2020, descendió a 4 mil 800, y en este 2021, a 4 mil 100 barriles diarios, lo cual es una disminución de cerca del 93 por ciento.

En cuanto al robo de gas, Romero Oropeza refirió que durante 2018 se robaban 13 mil 600 barriles diarios y hoy el promedio de los tres años es del orden de 5 mil 100 barriles diarios.

“Lo que ya no roban, equivale para Pemex a 104 mil millones de pesos; si se le suma a esa cifra los impuestos que no se pagan por el combustible robado, se incrementa a 143 mil 383 millones. Es una cantidad muy importante la que ya no nos están robando”, aseveró.

