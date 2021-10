-Publicidad-

Este domingo, algunas parejas de novios, grupos de amigos y de primos dejan de lado la fiesta de fin de semana y madrugan para irse a vacunar contra Covid-19 al Centro Expositor, como parte de la jornada para la población de mayores de 18 años.

Ahora los jóvenes no se reunieron temprano para ir a curarse la cruda de un día antes o jugar futbol sino para cumplir con su responsabilidad de recibir el biológico Sputnik V. Algunos acompañados por sus papás, quienes los esperaban en las inmediaciones y otros llegaban solos o en grupos con su folder y documentos para ser vacunados.

Lorena fue una de las que llegó a las 5:30 de la mañana al recinto ubicado en la zona de los fuertes para recibir esta primera dosis.

“Un día antes no salí de fiesta, porque tenía que llegar temprano y no debía haber tomado alcohol, porque fue lo que me comentaron mis papás”, dijo.

-Publicidad-

La joven ya esperaba que llegara este momento para darle tranquilidad a sus padres que, por fortuna, no se han contagiado, ni alguien más en su familia, quienes han seguido las medidas sanitarias.

No obstante, la afluencia de los jóvenes bajó en este tercer día de vacunación a diferencia del viernes, cuando se veían filas interminables, que hasta la medianoche terminaban de aplicar la última dosis de la jornada.

De acuerdo a los organizadores, bajó alrededor del 40 por ciento la aplicación de dosis Sputnik V, por lo que exhortaron a los jóvenes que no dejen de acudir para disminuir los casos de Covid-19 que se dan sobre todo en esta población.

- Publicidad -

La dinámica este domingo ha sido diferente, las filas ya no rodearon cuatro veces la Plaza Cívica de La Victoria, los jóvenes se notaron menos cansados y frustrados, ayudados de la compañía de sus familiares y amigos, ya que el tiempo de espera fue hasta de dos horas, menor que el primer día cuando fue hasta de tres horas y media.

«Tenemos mucha afluencia, pero hubo más gente el viernes, hoy hay poca en comparación de lo que hemos atendido, pero quizá más tarde lleguen más y la fila sea más grande (…), la jornada inicia desde a las ocho de la mañana pero nosotros hemos terminado de vacunar al último hasta las doce de la noche», contó Edgar, personal de la Brigada Correcaminos de Puebla.

En cuanto a la organización, los asistentes coincidieron que fue mejor que el pasado viernes, ya que la fila avanzaba más rápido, además de que a la mitad dividían a los sectores de edad, beneficiando a los de 18 a 29 años.

Afecta a ambulantes

-Publicidad-

Algo que no puede faltar en estas jornadas son los vendedores ambulantes quienes aprovechan la ocasión para vender jugos y botanas, hasta lapiceros, hojas de registro e incluso llevan sus impresoras para que la gente pueda imprimir su hoja de la vacuna en el momento.

La baja afluencia en este tercer día ha significado una baja en ventas para los ambulantes hasta del 50 por ciento, como es el caso de Fabiola Méndez que vende formatos y lapiceros de tinta azul, quien dijo que otro de los problemas es que son hasta 30 vendedores, provocando que haya más competencia y solo venda mil pesos.

«Somos demasiados vendedores, yo creo que hasta 30 y eso hace que las ventas bajen, a parte la gente ya viene con el formato y su lapicero, (…) el viernes hubo demasiada gente, ayer (sábado) como a las tres ya no hubo y hoy sí hay poca, lo que más se vende ahorita son los lapiceros», manifestó.

Faltan todavía tres días para que esta jornada finalice, el próximo 13 de octubre, y así los poblanos mayores de edad de la capital cuenten con al menos una dosis de la vacuna, por lo que se espera que la respuesta de la gente continúe de esta manera.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!