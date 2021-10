-Publicidad-

El edil electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, presentó el primer bloque de su gabinete, en el que destacan Silvia Tanús Osorio en la Secretaría del ayuntamiento; María Isabel García Ramos en tesorería y José Antonio Cruz Lepe en Gobernación; afirmó que el 50 por ciento son panistas.

En rueda de prensa, expuso que la integración de su gabinete es para dar respuesta a los ciudadanos, escogiendo también a priista y perredistas que formaron parte de la coalición que lo llevó a la presidencia municipal para integrar su gabinete. Además, Liliana Ortiz, esposa de Rivera Pérez, estará al frente del Sistema DIF Municipal.

Comentó que entre las primeras acciones fue la reingeniería de algunas dependencias, al adelantar que Desarrollo Económico y Turismo se fusionarán quedando al frente Alejandro Cañedo Priesca.

Además la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos pasará a formar parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en donde aún no dio a conocer quién estará al frente, ya que será hasta la próxima semana que presente al resto de su gabinete.

Rivera Pérez anunció que en su administración creará las secretarías de Medio Ambiente y de Servicios Públicos, así como la Gerencia Municipal.

El alcalde poblano a partir del 25 de octubre dejó en claro que no respondió a presiones para cumplir el acuerdo que impuso la dirigencia estatal del PAN para que 25 por ciento de su gabinete fuera con perfiles que se propusieran.

Indicó que no pueden decirle que no tiene a panistas cuando el 50 por ciento de los que integran su gabinete son del partido, pero elegidos por él y no impuestos.

Aquí te dejamos la lista completa de los que forman primer bloque de gabinete:

María Isabel García Ramos – Propuesta Tesorería

Alejandra Escandón Torres – Propuesta Contraloría Municipal

Silvia Tanús Osorio – Propuesta Secretaría del Ayuntamiento

Adán Domínguez Sánchez – Gerencia Municipal

Jorge Antonio Cruz Lepe – Gobernación

María Xóchitl Zárate Tejeda – Servicios Públicos

Bernardo Arrubarrena García – Administración

Edgar Vélez Tirado – Movilidad e Infraestructura

Myriam Arabian Cuttolenc – Medio Ambiente

Alejandro Cañedo Priesca – Economía y Turismo

Michel Chaín Carrillo – Gestión y Desarrollo Urbano

Karina Romero Alcalá – Igualdad Sustantiva de Género

Matías Eduardo Rivero Marines – Bienestar y Participación Ciudadana

Fernando Cortés Betanzos – Comunicación Social

Luz Rosillo Martínez – Transparencia y Gobierno Abierto

Daniel Tapia Quintana – Instituto Municipal de Planeación (Implan)

Fabián Valdivia Pérez – Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imacp)

Berenice Vidal Castelán – Centro Histórico y Patrimonio Cultural

Miguel Ángel Estrada Calderón – Industrial de Abastos Puebla (IDAP)

Guillermo Antonio Iriarte González – Instituto Municipal del Deporte

Francisco Ramírez Martinez – DIF Municipal

@eduardorivera01 , edil electo de Puebla, presenta el primer bloque de su gabinete

🎥: EsImagen pic.twitter.com/G2HsaF5Wh4 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 6, 2021

