Por un supuesto brote de Covid-19, la Fiscalía General de la República (FGR) suspendió las comparecencias de dos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados de diversos delitos contra el erario federal.

La ex funcionaria del Conacyt, Mónica Ramírez, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) para atender el citatorio que le fue enviado, no obstante, fue notificada que la comparecencia no se llevaría a cabo, pues la agente del Ministerio Público Federal encargada del caso padecía Covid-19.

El organismo decidió agendar para nueva fecha la comparecencia del ex director de Planeación Tecnológica, Rafael Pando Cerón, misma que se llevaría a cabo este 5 de octubre a las 13:00 horas. Hasta el momento siguen en pie las citas programadas para Gabriela Dutrént Bielous y Patricia Zúñiga este miércoles 6 de octubre.

Cabe señalar que estos exservidores públicos del Conacyt forman parte de un grupo de 31 exfuncionarios y científicos del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología que la FGR investiga por un supuesto desvío de 244 millones de pesos de 2013 a 2019.

Pese a que un juez de control rechazó en dos ocasiones librar las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía, debido a que el estatuto del Conacyt autorizaba dichas operaciones, Alberto Higuera, titular de la Femdo, anunció que el Ministerio Público Federal iba a replantear el caso.

