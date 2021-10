-Publicidad-

Ante las versiones encontradas sobre la “obligación” del presidente de la República a asistir a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez en el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, aclaró que la ley no lo ordena; él, por su parte, reiteró sus razones.

Este martes, en encuentro con la prensa en las instalaciones de la Cámara alta, la también ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expuso que el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General estipula que el Presidente es uno de los invitados, por lo que puede ir o no a la ceremonia.

“El Senado de la República es quien impone la medalla. El presidente es invitado (…) nada más y, como invitado, puede decidir si asiste o no asiste. En este caso, había una duda sobre si es obligatoria o no la asistencia del Presidente; no lo es”, sentenció Sánchez Cordero.

Como invitado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, el presidente @lopezobrador_ no está obligado a asistir al Senado.

Las invitaciones se pueden aceptar o declinar.

El respeto es la base de la relación entre los Poderes.

La única protagonista debe ser @IfigeniaMtz. pic.twitter.com/7KKu9Qlzlg — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) October 5, 2021

Por su parte, en su conferencia matutina, desde Veracruz, López Obrador reiteró las razones para no asistir que expuso en su carta a la senadora Ifigenia Martínez y Hernández, quien recibirá el máximo reconocimiento del Estado mexicano junto con el doctor Manuel Velasco Suárez Reconocido, quien la recibirá post mortem.

Velasco Suárez es abuelo del senador Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Ahora una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso, y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos. No es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”, sostuvo López Obrador.

En tanto, Martínez y Hernández agradeció, a través de su cuenta de Twitter, la carta del presidente, comentó que conversó con él y añadió que coincidieron en reunirse para “continuar trabajando en el proyecto de transformación de la República”.