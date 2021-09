-Publicidad-

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN desechó el recurso de Francisco Fraile García con el que intentó recuperar su cargo de secretario general del partido en Puebla, luego de la designación de Jesús Giles Carmona, a finales de junio pasado, tras las elecciones.

Lo anterior, de acuerdo con la resolución emitida por la Comisión de Honor y Justicia del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) le turnó la impugnación presentada el 13 de julio.

En el documento, la comisión detalló que ante la ausencia temporal de la dirigente Genoveva Huerta Villegas, Fraile García se quedó al frente del partido como secretario con funciones de presidente, pero posteriormente, pidió licencia a dicho cargo el 26 de febrero.

Esto, porque buscaba la candidatura al ayuntamiento de San Andrés Cholula, misma que no consiguió, por lo que se tuvo que nombrar a alguien más en el cargo de manera provisional.

De igual forma, hizo énfasis en que, tras la reincorporación de la dirigente estatal, se designó a Giles Carmona en dicho cargo, el cual fue ratificado por el Consejo Estatal a finales de junio, luego de que este último no consiguió la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan en la elección.

Debido a esto, se detalló que el denunciante al presentar su juicio “faltó a su deber” de acreditar su calidad de secretario general con licencia, pues solo exhibió el acuse de una petición dirigida al Comité Directivo Estatal (CDE) y la Comisión Permanente con fecha del 26 de febrero.

“Por sí sola es insuficiente para estimar probada la legitimación del militante, en la medida que solo se trata de una petición de licencia y no de una licencia otorgada por la Comisión Permanente, que haya generado al actor su derecho de ser reincorporado al cargo en cuestión”, se lee en el documento.

No demostró ser secretario con licencia

También, resolvió que el quejoso no demostró tener calidad de Secretario General con licencia del CDE, lo cual correspondía por tratarse de una afirmación vertida por él mismo, motivo por lo que se dio la designación de Giles Carmona en junio pasado.

“Se determina que el militante Francisco Fraile García carece de legitimación para reclamar la negativa a ser reincorporado al cargo de Secretario General, pues dicho acto no perjudica sus intereses y no existe un perjuicio que pueda causarle en la medida que no justifico contar con una licencia”, subrayó la comisión.