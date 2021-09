Medallista acusa recibir cheque sin fondos de gobierno de BC

-Publicidad-

Aremi Fuentes Zavala, levantadora de pesas mexicana medallista en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, denunció en redes sociales que había recibido un cheque sin fondos como parte de los apoyos otorgados por el gobierno de Baja California a los atletas.

A tempranas horas de este martes, la medallista olímpica de bronce reveló, a través de una publicación en su cuenta de Facebook, que como recompensa por su esfuerzo, así como por su éxito en la máxima justa del deporte, el gobierno del estado de Baja California le estaría condecorando con un apoyo económico mediante un cheque por un monto de 50 mil pesos mexicanos, pero, para indignación de la deportista, este no pudo cobrarse ya que este carecía de fondos.

“Que me den un cheque con una cifra irrisoria para premiar una medalla olímpica, y encima que no lo reciba físico, ni se pueda cobrar quién sabe hasta cuándo es una falta de respeto colosal”, expresó Fuentes en la red social.

Asimismo, dijo que siempre agradeció cada apoyo que ha recibido por parte de las autoridades, pero que lo ocurrido en esta ocasión no era que podía pasar por alto y, manifestó su temor sobre la posibilidad de que su caso quede sin alguna resolución, especialmente ante el hecho de que el gobierno estatal en turno estaría siendo relevado a finales de este 2021.

“Cualquier apoyo que haya recibido por la práctica deportiva lo agradecí como corresponde, jamás he exigido atención especial, siempre lo que no se me ha dado lo he sufragado de mi bolsillo, pero es imposible limitarme esta vez…No sé si tomaran represalias, es posible que alarguen con discursos y promesas hasta que en noviembre cambie el gobierno y por esa razón es ahora o nunca. Yo exijo por mí y por los que me siguen en la práctica deportiva”, concluyó la deportista.

Hasta el momento, ni el gobernador Jaime Bonilla Valdez, ni el director del deporte del estado, David González Camacho, han respondido sobre esta polémica en cuestión.