-Publicidad-

Un grupo de organizaciones protestaron afuera del Congreso local para exigir a la nueva Legislatura que se revoque la concesión del servicio de agua, se declare veda del acuífero del Valle de Puebla y analice la Ley Estatal de Aguas que quedó “estancada”.

Esto, a 8 años de que se aprobó concesionar el vital líquido en la capital, es decir en 2013, cuando el Legislativo tenía mayorías de diputados panistas y como gobernador estaba Rafael Moreno Valle Rosas y que se entregó a la empresa Agua de Puebla.

Por ello, alrededor de 30 personas con pancartas en las que se leía “el agua no se vende, se ama y se defiende” y “no al doble pago del agua, no a la privatización del servicio potable”, pidieron a los legisladores, que entrarán en funciones el próximo miércoles, no ser omisos a sus demandas.

-Publicidad-

Los protestantes reprocharon que han pasado 8 años y ninguna legislatura ha actuado en la materia, por lo que recriminaron que, en lugar de eso, pongan pretextos para analizar este tema, lo que muestra la “falta de sensibilidad” que han tenido los diputados.

Por una parte, Gerardo Pérez Muñoz, de la Asamblea Social del Agua (ASA), sostuvo que no darán marcha a tras a su exigencia a que se “desprivatice” el vital líquido, pues fue una consigna que impulsó Morena y no cumplió, pese a las quejas que hay contra la empresa.

Refirió que, por el contrario, “lo único que pudieron hacer” tras analizar varios temas, fueron reformas a la Ley Estatal del Agua para que no se hicieran cortes del vital líquido de uso doméstico y del drenaje en el estado, con el argumento de falta de pago.

- Publicidad -

Sostuvo que es necesario que se ponga un impuesto alto a las empresas embotelladoras, y se haga la revisión a todas las concesiones que se tienen en el estado como Bachoco, Lala, Volkswagen, Nestle, y Bonafont y, en su caso, de tener irregularidades se rescindan los contratos.

Asimismo, comentó que uno de los problemas que se tiene es la sobreexplotación a los mantos acuíferos del estado, por lo que se debe declarar veda de al menos 10 años, ya que de seguir como está en 5 años se tendrán “problemas graves” de suministro.

Debe mantenerse presión sobre el tema: Muñoz

“Las legislaturas por sí mismas no se mueven, esto solo será posible con la inclusión ciudadana, Puebla es una de las pocas ciudades en el país donde se tiene privatizada el agua, entonces como organizaciones debemos mantener la lucha porque se eche para atrás”, asentó.

Mientras que José Luis García Bello, igual del ASA, comentó que a pesar de que se presentó la iniciativa ciudadana para conformar la Ley Estatal de Aguas desde finales 2019, la cual se elaboró tras un foro en el que incluso estuvieron diputados, nunca avanzó ni siquiera a comisiones.

Dijo que durante los 3 años que duró la Legislatura, no les dieron un argumentó por el que no se dictaminó dicha iniciativa, la cual –afirmó– puede estudiarse aun sin tener una ley general a nivel nacional, pero solo es con voluntad política.

En ese tenor, adelantó que una vez que entren los nuevos legisladores, esperarán que se integren las comisiones para que busquen reunirse con ellos, en específico con la de Medio Ambiente, y que sea tomado en cuenta el documento que presentaron desde hace 2 años.

“Aquí parece que en el Congreso local solo voltearon para un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el país no debe haber privatización y nunca le hicieron caso, entonces pues tenemos que mantener presión con los nuevos diputados”, expresó.

Es necesario precisar que, en días pasados, la aún presidenta del Congreso local, Nora Merino Escamilla, indicó que nunca hubo una iniciativa para poder revocar la concesión del servicio de agua potable que tiene la empresa Agua de Puebla, por lo que sería la siguiente Legislatura la que tendría que analizarla.