-Publicidad-

Emiliano Elizardo, entrenador del Instituto Poblano del Deporte (Inpode), acosó sexual y laboralmente a al menos dos atletas; aunque hubo denuncias internas y en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, el acusado continúa laborando, acusaron afectadas.

Así lo demandó Geovanella Fararoni Platas, atleta del instituto quien denunció que desde principios del 2020 ha sido víctima de acoso, insultos y rutinas de entrenamiento excesivas provocándole lesiones por quien fue su entrenador hasta el 3 de agosto de 2020.

De acuerdo con una denuncia interpuesta el pasado 2 de febrero de 2021 al Instituto Poblano del Deporte, Fararoni Platas recibía insinuaciones, comentarios misóginos, acoso constante, insinuaciones y amenazas.

-Publicidad-

“En varias ocasiones violentó mi persona y me expresaba que si no hacía lo que me decía me iba a pegar un coñazo (…) en otra situación el sujeto me mencionó que yo había perdido mi sensualidad y mi feminidad porque me hice un corte de cabello y no era atractiva para él”, manifestó en la queja enviada al Inpode.

Producto de esto, indicó en entrevista con Ángulo 7 que sufrió problemas psicológicos, además de físicos como una lesión en la espalda baja y desgarros en el músculo.

A pesar de lo anterior, comentó que no ha tenido apoyo por parte de las autoridades, entre ellas la directora Yadira Lira Navarro.

Sin sanciones

- Publicidad -

A través de un video difundido en redes sociales, dio a conocer que el entrenador sigue laborando sin aplicarle ninguna sanción.

Cabe señalar que, además de este caso, a Ángulo 7 llegó otra denuncia anónima, por temor a represalias, de una atleta que acusó al mismo entrenador en el Inpode, el pasado 13 de marzo y ante la FGE de Puebla, el 30 de abril del presente año.

Es importante agregar que, también bajo la gracia del anonimato, trabajadores denunciaron a este medio que desde agosto de 2019, cuando tomo el cargo la directora se han presentado diferentes irregularidades como despidos injustificados, retraso en los pagos de la nómina, mal manejo en las medidas sanitarias, además de que están trabajando sin seguridad médica.

De acuerdo con los inconformes, alrededor de 15 trabajadores y directivos se han contagiado por Covid-19.

Asimismo, se habrían presentado al menos dos despidos injustificados debido a que los directivos culpan a los trabajadores de haber presentado pruebas de coronavirus falsas o que fingen estar enfermos.