-Publicidad-

Próximo a cumplir 100 años de existencia, el panteón de San Felipe Hueyotlipan presenta una sobrepoblación, al agotarse el cupo para nuevos difuntos y persistir la venta de espacios, algunos bajo “perpetuidad”, señalaron vecinos de la junta auxiliar.

Fue en 1922 cuando se gestionó la construcción del camposanto en un terreno aledaño a la hoy avenida Aquiles Serdán Sur; desde entonces, ha habido dos expansiones al recinto, contó a Ángulo 7 José, quien habita en el pueblo desde hace 80 años y consideró urgente atender este asunto.

El vecino afirmó que “ya no hay espacio” en el panteón auxiliar, siendo la primera extensión por 1948, cuando el entonces municipio de San Felipe Hueyotlipan adquirió un terreno aledaño, mientras que a mediados de 1960 se gestionó la implementación de un tercer bloque.

“No esperamos al gobierno”

“No esperábamos a que el gobierno lo hiciera”, cuenta José, miembro de la tercera generación de fundadores del pueblo, al relatar que estas obras, al igual que la pavimentación de calles, la edificación de su iglesia y el propio zócalo fueron gestiones de la comunidad, que anteriormente estaba dispuesta a cooperar para resolver sus necesidades.

No obstante, señaló que ahora generaciones recientes han “perdido el sentido de pertenencia”, pues considera que no hay disposición para cooperar por un bien común, como lo sería el panteón.

“Es urgente lo de un panteón, ya; ya no hay espacio, y parece ser que sentimos que alguien vendrá y que lo arregle, es eso que te decía yo, el gobierno va a tener que venir a arreglarlo, porque ya no, ya no lo sienten”, comentó Juan, otro colono de la junta auxiliar.

Ven malos manejos

- Publicidad -

Por su parte, Octavio, quien nació y creció en San Felipe hace 65 años, aseguró que durante los últimos nueve años ha habido malos manejos por parte de la presidencia auxiliar, que gestiona los espacios del cementerio, pues comercializan los espacios pese a la evidente sobrepoblación, que persiste desde el 2000.

Afirmó que algunos lugares son vendidos a “perpetuidad”, por montos de hasta 15 mil pesos, lo cual, argumentó, contribuye a que continúe el sobrecupo del camposanto, sin que la autoridad intervenga al respecto

“A qué conlleva el vender, quiere decir que hay un periodo para un difuntito, se entierra y creo que son seis años. A los seis años, ¿Sabes qué?, puedes tener los restos, pero se lo vamos a dar a otra persona; aquí agarraron el negocio de perpetuidades, no lo venden a mil o a 2 mil, se oye que los venden a 15 mil, lo poco que había, ya lo van acabando”, sostuvo el vecino.

“Es un negocio”

Octavio afirmó que los espacios del panteón se han convertido “en un negocio”, ante la cantidad que llega a costar un cupo, mientras que advirtió de conflictos por estos espacios, a causa de una aparente venta sin regulaciones.

“Ahí parece que es una rebatinga de espacios, lo ya vendido lo vende otro presidente, y ya se meten en problemas, estamos hablando que esto está saturado desde el 2000 y aún así siguen vendiendo los poquitos que aparecen por ahí. Es negocio, porque si fuera para bien de la comunidad, (no venderían) un espacio de uno por dos metros, 15 mil pesos”, aseveró.

El pasado 19 de mayo, la actual alcaldesa y entonces candidata a repetir el cargo, Claudia Rivera Vivanco, propuso la construcción de un nuevo panteón municipal, mientras que el 19 de junio, tras la elección -que no la favoreció- indicó que este proyecto se heredaría a la siguiente gestión.