Miembros CNTE bloquearon el paso al presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien se dirigía a la reunión de seguridad y luego a la conferencia matutina en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el mandatario respondió que no puede someterse “a los chantajes de nadie”.

Este viernes, la conferencia matutina la inició el gobernador chiapaneco, Rutilio Escandón Cadena, quien mencionó que el presidente había sido retenido, pero se encontraba dialogando con los integrantes del magisterio, lo cual luego fue desmentido.

Minutos después tomaron la palabra el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quienes informaron de la situación de delitos en la entidad.

Alrededor de las 8:00 de la mañana, en la conferencia matutina se transmitió un video que López Obrador grabó desde la camioneta en la viajaba y fue retenido, donde señaló que los miembros del CNTE le cerraron el paso y le exigieron que atendiera sus demandas.

Expresó que no podía permitirlo, pues “no puede el presidente ser rehén de nadie, hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo, he hablado con la CNTE en ocho o diez ocasiones, pero en el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados en las dirigencias”.

Decide no moverse de bloqueo como “protesta”

“Esto no tiene que ver con las bases del magisterio, lamentablemente suceden estas cosas, entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado y decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza, es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan”, apuntó.

Destacó que no tiene nada de qué avergonzarse pues su gobierno no es igual a los de los corruptos, ya que se canceló la reforma educativa, se ha respetado al magisterio y no se maltrata a los maestros, por lo que el bloqueo es un asunto más de intereses políticos.

López Obrador pidió a las bases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) analizar la situación y si “yo me merezco este trato”.

Manifestó que se les ofreció dialogar con la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, pero los manifestantes le exigieron resolver ahí mismo sus demandas, por lo que se quedaría ahí el tiempo necesario.