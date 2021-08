Consejo estatal del PAN ratifica a Popócatl para renovar dirigencia

-Publicidad-

Entre acusaciones de anomalías y con la presencia virtual del delegado nacional del PAN, José Luís Ovando Patrón, el Consejo Estatal del albiazul ratificó a la Comisión Organización Electoral para la renovación del partido, presidida por Leonor Popócatl Gutiérrez.

Dicha sesión se dio a través de la plataforma Zoom, luego de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) invalidó el anterior acuerdo, por lo que se convocó a las 9 de la noche de este jueves, en el que aseguran que estuvieron 55 de los 109 consejeros, lo cual fue certificado ante notario.

De acuerdo con la información difundida, en la sesión sólo se modificó la integración de la dicha comisión para cumplir con el principio de paridad de género, como lo ordenó el CEN del partido, por lo que ahora son dos hombres y tres mujeres.

Sin embargo, seguirá encabezada por Popócatl Gutiérrez –que es afín a la actual dirigente, Genoveva Huerta Villegas– así como Raúl Espinosa Martínez, Carlos Alberto Hernández, Nelly Ramírez y ahora Violeta Reyes que fue integrada en lugar de Miguel Espinosa de los Monteros.

No obstante, algunos militantes panistas acusaron a través de redes sociales que varios de los que se conectaron no son parte del consejo, además de que colocaron nombres de otros que no estuvieron presentes.

Además, indicaron que quienes de conectaron a la sesión son panistas allegados a Huerta Villegas, que busca reelegirse, por ello es que se rectificaron a la mayoría de los integrantes de la Comisión Electoral y con lo que la actual líder estatal tendría camino libre para reelegirse.