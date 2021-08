-Publicidad-

Integrantes de la Estructura Electoral del PRI acusaron al dirigente Néstor Camarillo Medina de incumplir con el pago de millón 40 mil pesos para 52 militantes por apoyar en la elección, y se pronunciaron en contra de que busque reelegirse con los “malos resultados” que dio.

En rueda de prensa encabezada por Margarito Gutiérrez Villegas y Jorge Cárdenas Sánchez, señalaron que previó al inicio del proceso electoral tuvieron una reunión con Camarillo Medina, quien les prometió que les daría 35 mil pesos a cada uno durante el desarrollo de los comicios.

Dijo que fungieron como coordinadores de región, distritales y de zona como parte del Comité Directivo Estatal (CDE), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que afirmaron que no se trata de un tema político, sino laboral.

Explicaron que les habían prometido hacer el pago en dos exhibiciones, la cual hizo una durante junio y les dijo que la otra sería en julio, lo cual no sucedió y a pesar de que han ido a la Secretaría de Finanzas del tricolor a preguntar sobre ello, no les dan una razón concreta.

Comentaron que, de los 35 mil pesos, les han dado 15 mil, por lo que se tienen pendientes 20 mil para los militantes que apoyaron, lo que en conjunto da un monto de un millón 40 mil pesos que no saben dónde está o para que fue usado el dinero.

“Sí hay un documento donde nos pagaron, pero no fue una parte, debió haber finiquitado, a la fecha que estamos no nos han dado todo, no estamos mendigando unos centavos, lo hemos ido a buscar y no da la cara, ni si quiera nos han llamado para que vayamos a cobrar”, asentaron.

Se pronuncian contra relección en dirigencia

En ese tenor, criticaron que Camarillo Medina busque relegirse, pues si no puede cumplir “con la palabra” que les dio, no tendría por qué estar al frente del tricolor, además de que el proceso tendría que ser abierto a las bases y no que se haga la elección por medio de asamblea, pues tendría todo a su favor.

“Todos están en su libre derecho de participar y de levantar la mano, lo que queremos es que se abra la convocatoria para que sea una consulta a las bases y todos puedan elegir a su dirigente, no que sea una imposición, que sea a través de una consulta a las bases”, expresaron.

Este movimiento no va en contra del PRI como partido, pero si contra Néstor Camarillo Medina al ser el responsable de cubrir los adeudos, además en su intento de repetir como dirigente se tendrá una convocatoria en la que prácticamente iría solo para repetir en el cargo”, expresó.

Comentaron que a esto se suman los malos resultados que se tuvieron en el pasado proceso electoral, pues si bien como alianza con el PAN y el PRD ganaron varios municipios, como partido solo tuvieron el triunfo en 21 municipios, cuando en 2018 fueron 75.

Es necesario precisar que la semana pasada Camarillo Medina confirmó su intención de repetir como dirigente del PRI estatal, toda vez que solo fue designado el año pasado por la dirigencia nacional para enfrentar el proceso electoral, por lo que puede competir por dicho cargo.