El méxicoamericano Santiago Muñoz estaría firmando en las próximas horas con el Newcastle United de Inglaterra. Este hecho ha causado furor en los aficionados, que han comparado esta historia con la película “¡Goal!” por sus similitudes.

Este viernes 12 de agosto, según informes de Espn han indicado que el joven canterano del Club Santos, Santiago Muñoz, se encuentra a solo una firma de ponerse la playera «albinegra» del Newcastle. En caso de concretarse este hecho, el joven que cumplirá los 19 años el próximo sábado 14, posiblemente estaría llegando como refuerzo para esta misma temporada 2021-22.

El delantero, fue una de las revelaciones del pasado Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, ya que no sólo participó en 13 cotejos en la temporada regular con el conjunto de comarca, sino que también colaboró con 3 goles y otras 3 asistencias. Del mismo modo, jugó en los 5 partidos de liguilla que disputaron los laguneros en esa misma campaña.

De igual modo, Muñoz, ya ha contado con acción en selección mexicana aunque sólo en los conjuntos menores, siendo convocado por primera vez en el año 2019 con el equipo Sub-17, mismo en el que registró 8 goles en 16 citas. Incluso, con este representativo asistió al mundial de dicha categoría en el mismo 2019 en Brasil, donde el “tri” terminó como subcampeón perdiendo la final contra los anfitriones por 2-1.

Posteriormente, el nacido en el Paso, Texas, formó parte del plantel «azteca! con el que el entrenador Jaime Lozano consiguió el pase a Tokyo 2020 en el torneo Preolímpico de Guadalajara. Sin embargo, finalmente no fue tomado en cuenta en la lista definitiva de los 22 convocados para la justa olímpica.

A pesar de que esta noticia significaría la llegada de un mexicano al balompié del viejo continente, lo que ha causado mayor revuelo en las redes sociales es la similitud de este hecho real con lo ocurrido en la película del año 2006, «Goal», protagonizada por el actor Kuno Becker.

En dicho filme, el personaje principal de un nombre, Santiago Núñez, era un futbolista mexicano que radicaba en los Estados Unidos y que recibió la oportunidad por parte de un visor de irse a probar con el Newcastle. Es así que Núñez emigra a Inglaterra, cumpliendo así su sueño en el deporte con la escuadra de “las urracas”.

