A una hora del cierre de votación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, no han podido sufragar en la Consulta Popular por falta de mesas receptoras especiales en los lugares donde se encuentran.

Este domingo, en su gira por el estado de Nayarit, López Obrador evitó hacer comentarios a la prensa sobre el avance de la consulta, y tampoco confirmó si votará o no, pues sólo dijo que “no estoy en eso”.

Desde el sábado, el mandatario criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por difundir la consulta con amplitud y consideró que, por el contrario, pretendía obstaculizarla.

También dejó en vilo su participación, pues recordó que el INE no instaló mesas especiales, por lo que no podría votar en Nayarit.

“Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes (…) voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa…silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente”, expuso.

Democracia selectiva, critica Gutiérrez Müller

Por su parte, Gutiérrez Müller criticó al INE porque no pudo emitir su opinión en una “mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito” cuya ubicación no dio a conocer.

“Gracias, INE México por no permitirme votar en una mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito, gracias, gracias. Así, ¡que viva la democracia selectiva!”, escribió la esposa del presidente en Facebook.

Expresó su molestia por no poder participar en la primera consulta popular, organizada por el INE, en la cual se les pregunta a los ciudadanos si está de acuerdo o no con la posibilidad de abrir procesos penales contra los ex presidentes de México.