A la puertas del Congreso local, familiares de desaparecidos en Puebla exigieron a los diputados convocar a un periodo extraordinario y que sea la iniciativa que presentaron ellos para la búsqueda de víctimas, en julio de 2020, la que se apruebe y no la que enviará el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Con pancartas en mano donde tenían los rostros de personas no localizadas, hijos, esposos u otros familiares, recriminaron que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no haya avanzado en el análisis de esta ley y solo hayan puesto pretextos para no hacerlo.

Al grito de “Verdad y Justicia” y de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y “Leu de Desaparecidos Ya”, esto mientras al interior de las instalaciones del Poder Legislativo se desarrolla la última sesión del periodo ordinario, por lo que no será discutida esta ley.

María Luisa Núñez Barojas, presidente del colectivo, recriminó que no se haya cumplido con la palabra de los diputados para abordar esta iniciativa, que fue trabajada desde 2019 en conjunto de familiares y la Universidad Iberoamericana y presentada en julio del año pasado.

Manifestó que a los legisladores ni les interesa los 2 mil 700 desaparecidos, a pesar de que saben que la ley planteada tienen todas las herramientas para agilizar la búsqueda y trabajar en conjunto con las autoridades correspondientes.

Pidió a los diputados “tener dignidad” e “irse bien” en los últimos dos meses que le quedan a la Legislatura, pues sólo se le dio largas a esta ley están en desacuerdo con que se tome en cuenta una iniciativa que vaya a ser enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta como lo anunció este jueves en su rueda de prensa.

Presentan 6 mil firmas

Por ello, igual entregaron más de 6 mil firmas ciudadanas que fueron recabadas desde el 3 de marzo tanto de manera física como a través de la página Chance.org, aunque estas solo fueron recibidas por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, junto con otros.

Sin embargo, no estuvieron Nora Merino Escamilla, presidenta del Congreso, ni María del Carmen Cabrera Camacho, de la Mesa Directiva, misma que previamente a la sesión manifestaron que no se tiene contemplado convocar a una sesión extraordinaria.

Asimismo, las legisladoras señalaron que tenía que analizarse a fondo para no rebasar las facultades que como Congreso local tienen, toda vez que hay una Ley General que fue aprobada desde 2019 y deben adecuarse a nivel local.

Es necesario mencionar que el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria (Idhie) de la Universidad Iberoamericana de Puebla dijo que el Legislativo tenía hasta este 15 de julio para aprobarla, pero en lugar de ello prefirió combatir los dos amparos presentados por la negativa de legislar.