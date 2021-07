-Publicidad-

Ante las recientes protestas de opositores al gobierno de Cuba, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se busque una salida mediante el diálogo y que no se utilice la ayuda humanitaria para intervenir en la política interna de dicho país.

En su conferencia de prensa matutina, indicó que si realmente se quisiera ayudar al país caribeño se tendría que eliminar el bloqueo económico, impuesto por Estados Unidos en 1962, como lo han solicitado la mayoría de los países del mundo.

Mencionó que dicho embargo es «lo más contrario a los derechos humanos», pues nadie puede ni tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos, por lo que pedirá al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, que si es necesario se establezca una comunicación para ayudar a Cuba con alimentos, medicinas u otros insumos.

Indicó que debe haber respeto a la independencia de la Isla, que no haya injerencias, ni intervencionismo desde el extranjero y que sea la población la que dé una solución, sin confrontación ni violencia.

Manifestó su solidaridad “sin titubeos” con Cuba, pues «no podemos olvidar de que somos pueblos hermanos», además de que recordó el apoyo que brindó con médicos cuando en México se presentó un alza en los contagios de Covid-19.

Critica despliegue informativo de medios

López Obrador criticó la actuación de muchos medios que están “en contra del gobierno de Cuba”, ya que se realizó un “despliegue informativo inusual”, cuando en otras naciones de América Latina también hay protestas y eso no se publica.

En particular, destacó el caso de la organización Artículo 19, a la cual señaló por recibir financiamiento por parte de la embajada de Estados Unidos en México y la cual publicó una foto de una protesta en Egipto, haciéndola pasar como si fuera en La Habana, lo cual calificó como «un montaje, esto no, la mentira no, la mentira es reaccionaria».

Finalmente, reiteró que para solucionar la situación en Cuba existen “dos opciones”: que se finalice el bloqueo, el cual prohíbe el comercio entre empresas y la Isla, o que se brinde ayuda humanitaria “sin fines políticos” como estaría dispuesto a hacerlo el gobierno mexicano.

Cabe mencionar que el pasado domingo se reportó en redes sociales y medios la realización de una protesta en San Antonio de los Baños, en la capital cubana, por parte de personas que demandaban una mejora en sus condiciones, a lo cual el presidente, Miguel Díaz-Canel, realizó una marcha con simpatizantes.