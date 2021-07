-Publicidad-

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, cerró la puerta a algún acuerdo con el rector de la Udlap hasta que se regresen los 750 millones de dólares a Puebla; admitió que su gobierno no será parte de “desmadres ni chingaderas” y no se prestará para ninguna componenda.

En la videoconferencia de prensa matutina, señaló que si el rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista, no tuvo que ver en el desvío de recursos de la Fundación Mary Street Jenkins, puede estar tranquilo si “tiene las manos limpias y ha manejado bien el patrimonio de la institución”.

Aunque resaltó que él (Dezbez Bautista) fue parte de la «concepción, planeación y operación política de todo lo que pasó«.

Lo anterior, luego de que el día de ayer, el rector rechazará al nuevo patronato y a la demanda que este interpuso por el desvió del dinero, así como un diálogo con el mismo, sin embargo, se mostró abierto para platicar con el gobierno de Puebla para llegar a un arreglo por el escándalo que envuelve a la universidad.

En este tenor, Barbosa Huerta sostuvo que no se prestará a “ninguna componenda” que beneficie a nadie como lo hicieron en el pasado y buscará rescatar, dentro de la legalidad, el dinero de Puebla y de la fundación que está en paraísos fiscales en Panamá y en Bermudas.

«Con este gobierno no señores, aquí no admitimos desmadres, aplicamos la ley, que les quede claro. ¿Qué quieren? Un gobierno que siga viendo las chingaderas que se hicieron en Puebla, no, yo no, ni hago desmadres ni hago chingaderas, las que las hacen son ellos”, expresó.

Asimismo, recalcó que toda la situación de la institución y la fundación están sujetos a los tribunales para que ni los empresarios ni líderes del pasado puedan decir que existió una violación al Estado de Derecho al tomar las instalaciones el pasado 29 de junio.

Cabe señalar que, en dicha fecha, la Policía Estatal ingresó y tomó las instalaciones de la Udlap, en respuesta a una orden de una diligencia por orden de un juez de la Ciudad de México.