El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que ya está disponible el certificado de vacunación contra Covid-19, para las personas con el esquema completo; ilegal que sea condicionante para un empleo.

En la conferencia de prensa matutina, refirió que para solicitarlo se tiene que ingresar a la página “Cvcovid” la cual sólo pide el CURP y en el comprobante se estipulan las fechas en que se recibieron los antígenos, así como de qué laboratorio.

Manifestó que es útil para múltiples propósitos, como el que un “sector muy pequeño” de la población que viaja al extranjero, donde algunos países han impuesto la restricción de que todos los que ingresen deben estar inmunizados contra el Covid-19, como en la Unión Europea.

Aunque criticó la imposición de dichas medidas, pues «no son convenientes ni contribuyen al control de la pandemia», indicó que eso no depende del gobierno actual, por lo que se decidió crear un instrumento que lo facilite.

En pasados días, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, también cuestionó que la Unión Europea no reconociera como antígenos válidos para ingresar a sus países a los de Cansino y Sputnik V.

Sería ilegal que sea un condicionante de empleo

López-Gatell Ramírez señaló que “no es adecuado y sería ilegal en ciertas circunstancias” que el certificado sea una condicionante de empleo, pues un empleador no puede negarse a recibir a un trabajador que no lo tenga o no lo contrate por el mismo motivo.

Destacó que el comprobante cuenta con un código QR que permite la verificación en tiempo real, así como que se pueda retomar el registro de la base de datos del gobierno.

Oficializa preregistro a mayores de 18 años

El subsecretario oficializó el preregistro para la inmunización a todos los mayores de 18 años, el cual, aclaró, no indica la fecha en la se recibirá la vacuna, lo cual depende de la unidad local.

Señaló que en la semana 25 del año se reportó un incremento del 22 por ciento en los casos de coronavirus, lo cual no ha impactado en las hospitalizaciones y defunciones, por los efectos de la vacunación.

Destacó que se han aplicado 47 millones 739 mil antígenos a 33 millones de personas, de las cuales el 60 por ciento ya tiene el esquema completo.