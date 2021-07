Pide ASF a Puebla actualizar manual de transferencias de fondos a municipios

-Publicidad-

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) de Puebla transfirió, en 2020, a los 217 municipios los recursos del Fismdf y del Fortamun de manera ágil y con transparencia; sólo le pidió actualizar su manual de procedimientos para el pago.

De acuerdo con el último reporte de dicha entidad fiscalizadora, el año pasado, el gobierno del estado, a través de dicha dependencia, transfirió de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fismd) 9 mil 676 millones 176 mil pesos.

De la cifra, 4 mil 670 millones 607.6 mil pesos fueron del primero mencionado y el resto, 5 mil 305 millones 868 mil pesos, del segundo.

La ASF resaltó que, en ambos casos, la SPF dispuso de mecanismos para garantizar el cumplimiento de la normativa en la recepción, la distribución entre los municipios y el pago de los recursos.

No obstante, el manual de procedimientos que utiliza la SPF de Puebla para el pago de los recursos no se ha actualizado desde mayo de 2019; “al respecto, la entidad fiscalizada argumentó que, mientras no exista un nuevo procedimiento, siguen vigentes los últimos publicados”.

Sin embargo, la ASF resaltó que es importante su actualización ya que el gobierno del estado proporcionó el memorándum-circular SPF/DA/0035/2020, de fecha del 22 de octubre de 2020, en el cual la encargada del despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Planeación y Finanzas solicitó al subsecretario de Planeación, al subsecretario de Ingresos, al subsecretario de Egresos, al Procurador Fiscal, al director Jurídico y a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de esta dependencia, designar a una persona responsable de coordinarse con esa unidad para la elaboración de los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios de esta dependencia.

Asimismo, para coordinar una capacitación acerca del proceso de elaboración de los manuales y definir fechas compromiso para las entregas; en marzo de 2021, se convocó al personal designado a una reunión para continuar con los trabajos de elaboración de los Manuales de Procedimientos.