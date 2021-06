-Publicidad-

Durante cuatro horas, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se plantó frente a Palacio Nacional exigiendo ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, para darle “evidencias” de la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones de su estado.

En respuesta, López Obrador se negó a tratar el asunto, pues acusó que tiene “tinte político electoral”, y que él sólo está recibiendo a mandatarios, electos y en funciones, para hablar sobre el desarrollo de la entidad.

Este martes, poco antes de las 7 de la mañana, Aureoles Conejo arribó a la entrada de Palacio Nacional solicitando audiencia privada e inmediata con el presidente, asegurando que le iba presentar pruebas del supuesto apoyo del “narco” a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán abanderado por Morena.

Durante la conferencia, López Obrador respondió que no lo iba a recibir e indicó que el mandatario debía acudir ante las instancias correspondientes para interponer una denuncia.

“No me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y está el Tribunal Electoral. Y si se trata de una acusación sobre un ilícito, pues hay que acudir a la fiscalía”, aseveró.

Quiere aprovechar mañanera, acusa

Señaló que Aureoles Conejo quería aprovechar su conferencia matutina para atraer la atención de los medios, y consideró que ese no era el lugar para hacerlo.

“No puedo yo estar aquí recibiendo a personas, a autoridades, para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político electoral, no me corresponde eso. Hay que cuidar la investidura presidencial, hay que respetar la investidura presidencial”, concluyó.