Mercado de Amalucan, sin socavón, pero con riesgo de deslaves

Luego de que el ayuntamiento de Puebla asegurara que apareció un socavón en el mercado Amalucan, el cual colinda con una barranca, locatarios rechazaron dicha afirmación, aunque una parte de los vendedores se niega regresar al inmueble al presentar deslaves.

Fue el pasado lunes, en entrevista a medios, cuando la alcaldesa capitalina Claudia Rivera Vivanco reveló que la apertura de un socavón en la parte del centro de abastos que colinda con la barranca; no obstante, en un recorrido realizado por este medio, no se encontró dicho agujero, mientras que los locatarios que permanecen al interior desconocieron algún incidente de este estilo.

En contraparte, los comerciantes que permanecen en las afueras del mercado -ya que respaldaban la remodelación del inmueble y aceptaron ser reubicados en carpas- señalaron que existe un deslave el cual ya alcanzó los locales aledaños.

Cuestionado al respecto, un carnicero que despacha a unos locales de la entrada desconoció el supuesto socavón, al señalar la barranca no habría casado problema alguno desde la fundación del mercado.

Al fondo, en los locales aledaños a la barranca, Ana María y su madre, quiénes venden semillas y demás abarrotes, calificaron la presunta aparición como un invento, al igual que otros comerciantes cuestionados por este medio.

Incluso, invitaron a recorrer el mercado para corroborar que no hubiese un agujero, pues sostiene que se trata de una «táctica para meter miedo», pues dijeron seguros de que no hay alguna abertura y que la barranca no supondría un riesgo.

Regresar es un peligro

Si bien los vendedores que permanecen dentro desmintieron la aparición del socavón, negaron alguna afectación causada por la barranca contrario a los locatarios de las carpas quienes se niegan a regresar tras la cancelación de la remodelación por miedo a algún siniestro

Doña María, quién despacha en el mercado provisional instalado por el ayuntamiento, calificó la noticia como amarillista; sin embargo, recalcó que hay un riesgo de derrumbe, ya que al menos seis locales han presentado grietas irreparables.

En entrevista a este medio, la mujer señaló que es en la parte trasera de los lotes dónde se presentan las afectaciones las cuales se han ido agravando con la llegada de las lluvias.

Comentó que dichas afectaciones no son visibles al interior del mercado, hasta que se ingresa a los locales, por lo que demandó una intervención por parte de las autoridades ya que temen una desgracia.

El mercado Amalucan se encuentra en las cercanías de la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya, al noreste de la capital y colinda con una barranca, en la que suene formarse un riachuelo en temporadas de lluvia, mientras que colinda con una escuela secundaria pública.