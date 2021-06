-Publicidad-

Para conmemorar el mes del orgullo LGBT, la Asociación Protectora de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS) colocó en el zócalo de Puebla una manta con los colores de la bandera gay; además, se exigió a autoridades electas políticas públicas para beneficiar a dicho sector.

Y es que el pasado sábado se dieron cita un grupo de personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (Lgbtttiq) en el primer cuadro de la ciudad, pues debido a la pandemia no se pudo organizar, así como el año pasado, su marcha.

En el evento simbólico, que se replicó también en otros 39 municipios del estado, pidieron a las autoridades electas a no simular que apoyan a la comunidad, pues el tomarse la foto con la bandera gay no significa nada si no lo respaldan con acciones.

Al respecto, Alejandro Pérez, Presidente del Colectivo ABS Derechos Humanos, recalcó que en Puebla aún existe homofobia, por lo que es necesario que se impulse desde los gobiernos entrantes políticas públicas en beneficio de la comunidad Lgbttti.

Además, indicó que únicamente pudieron replicar la colocación de una manta con los colores de la bandera gay en 40 municipios, ya que en algunos, debido a la homofobia que aún existe, se los impidieron.

Asimismo, recordó que debido a la pandemia de Covid-19, y que Puebla capital se encuentra en semáforo estatal amarillo, no pudieron realizar su usual marcha para conmemorar el mes del orgullo LGBT.