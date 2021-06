-Publicidad-

La CDH emitió una recomendación al ayuntamiento de San Martín Texmelucan luego de que policías municipales hicieron uso excesivo de la fuerza en la detención de una persona, golpear a un familiar y detenerlo sin justificación por exigir que les regresaran sus pertenencias.

Lo anterior, de acuerdo con el expediente 5133/2019 que abrió la Comisión de Derechos Humanos (CDH), tras las quejas recibidas por ambos afectados luego de los hechos, mismos que ocurrieron en agosto de 2019.

En el documento, el organismo autónomo explicó que una de las víctimas narró que fue detenida por varios elementos de seguridad pública de dicho municipio luego de hacer caso omiso a un operativo alcoholímetro, por lo que lo siguieron hasta su departamento donde fue golpeado y metido a la patrulla.

Posteriormente, fue remitido ante el juez calificador en turno e ingresado a los separos, donde horas después, se presentó su papá para conocer el motivo de la detención y pagar la multa correspondiente, la cual fue de 700 pesos.

Sin embargo, cuando el detenido salió, pidió que le regresaran sus pertenencias, como eran su celular, las llaves de su coche y cartera con 800 pesos, lo cual no se hizo de forma completa con el argumento de que las personas que estaban en turno no sabían cuáles habían sido y no les habían dicho sus compañeros del turno anterior.

Debido a esto, se dieron gritos al interior de la comandancia que generó un enfrentamiento en donde los policías hicieron uso excesivo de la fuerza con el padre, al cual agredieron entre varios generándole diversas lesiones, además de que lo metieron en uno de los separos.

Aunado a esto, no lo presentaron ante un juez calificador ni Ministerio Público, lo que se tendría que haber hecho ante la comisión de alguna falta administrativa o delito, pues únicamente argumentaron que fue por que se “había puesto agresivo”, por lo que fue una detención arbitraria, ya que no existen documentos que sustenten la afectación a la libertad.

Policías excedieron sus facultades

“En tales circunstancias, resulta evidente que, los elementos excedieron sus facultades al detener de manera arbitraria a la víctima y privarlo de su libertad, sin sustento legal, violentando sus derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad; ya que para detenerlo debe haber un mandamiento escrito por la autoridad competente”, citó la CDH.

Ante esto, la comisión emitió la recomendación 15/2021 al ayuntamiento de San Martín Texmelucan, luego de acreditar que hubo violaciones a la integridad y seguridad personal, seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad.

Por ello, se deberán reparar los daños médicos y psicológicos ocasionados a las dos personas derivado de las afectaciones que hayan tenido en la integridad de su salud, a fin de superar las secuelas ocasionadas.

También, se deberá dar vista a la Contraloría Municipal para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación contra los servidores públicos involucrados, así como colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) para la integración de las carpetas por los hechos.

Además, emitir una circular a través del cual instruya a todos los trabajadores del ayuntamiento que se sujeten a actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, y una capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos.