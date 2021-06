-Publicidad-

De mediados de abril a la fecha, tres reos que estaban en penales de Puebla han obtenido su preliberación como parte del programa que inició el gobierno estatal desde el año pasado, los cuales se suman a los 26 que ya habían sido puestos en libertad anteriormente.

Así lo informó, en rueda de prensa este viernes, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucia Hill Mayoral, quien no dio más detalles sobre las personas que ya gozan de este benefició.

Es necesario resaltar que estas preliberaciones consisten en distintos métodos como es el indulto, liberación condicionada, anticipada o sustitutivo de pena, pero para ello cada uno de los casos deben ser analizados por diferentes áreas involucradas.

En mayo del año pasado, cuando se anunció este programa, se dio a conocer que 406 personas recluidas en penales de Puebla podrían ser beneficiadas en sus distintos métodos, de los que el 91 por ciento eran hombres y 9 por ciento mujeres, entre los que estaban 268 indígenas.

Sin embargo, para septiembre se informó que solo 89 reclusos eran candidatos a obtener su preliberación, aunque hasta abril de este año se informó que apenas se habían integrado 68 expedientes, por los que los 29 que ya salieron de la cárcel corresponde al 32.6 por ciento.

En un primer bloque fueron 12 personas, entre ellos seis indígenas, una mujer que pagaba una pena de 17 años por homicidio en razón del parentesco (aborto), y tres selectos (adultos de más de 60 años), de los cuales dos estaban enfermos, mientras que de los demás no se ha dado a conocer.

Proceso no es fácil

Y es que el proceso no es rápido, ya que la Defensoría Pública debe realizar trámites ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior del Estado (TSE), además de que se debe analizar si no hay riesgo, ya sea para la persona o para la sociedad, por lo que es el juez el que decide si otorga o no dicho beneficio.

En un tema aparte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que “´pronto” se lanzará la licitación para los nuevos verificentros, toda vez que estos establecimientos se mantiene cerrados desde marzo del año pasado por diversas irregularidades en su operación.