Luego de las reacciones que se han generado en redes sociales por los dos perritos que se encuentran en el socavón de Zacatepec, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que ya se estudia la manera de rescatarlos, aunque el uso del helicóptero está descartado.

En rueda de prensa este jueves, el mandatario poblano manifestó que la muestra de cariño que ha manifestado la sociedad es respetable, por ello es que están trabajando para sacarlos, al tiempo de afirmar que se mantienen pendientes de ellos dándoles comida y agua.

Y es que, dijo, aunque pareciera una acción sencilla el rescate de los canes, no lo es, ya que no se sabe cuál sea el aguante de las paredes del socavón y lo primordial es evitar poner en riesgo la vida de algún brigadista, que sería lamentable.

“Ante las reacciones que ha habido sobre que salvemos a Spay y Spike, debo decir que lo estamos viendo y que especialistas están analizando la forma de hacerlo, la decisión parece sencilla, pero no lo es, es bastante complicada”, expresó.

En el caso del helicóptero, manifestó que no se puede usar en el rescate, ya que el rotor y el aire que genera la aeronave y la presión hacia el suelo pueden causar consecuencias impredecibles en los bordos del socavón.

Mientras que hacerlo a través de tipo rappel es muy difícil porque se desconoce la fragilidad de los muros que ya mide 126 metros en su eje mayor y entre 15 y 20 metros de profundidad, sumado a que ha llovido en la zona.

“Vean nada más que ocurriera una tragedia humana en el intento de rescate y que después tuviéramos a una persona ahí que rescatar y no solamente a dos perritos, nos conmueve todo eso y por ello lo estamos analizando”, asentó.

Rescate debe ser seguro

Por ello, Barbosa Huerta sostuvo que se busca la opción que permita un rescate adecuado, aunque no quiso dar más detalles al señalar que todavía se está estudiando, pero resaltó que mientras no haya condiciones que garanticen la seguridad de los brigadistas no se podrá llevar a cabo.

Esto, porque afirmó que se tiene que ser responsable tanto para garantizar la integridad de las personas que llegaran a participar como de los dos perritos, pues es un tema que se analiza desde la mesa de seguridad que se tiene todos los días.

Es necesario precisar que fue el lunes pasado cuando la dueña de uno de los perros alertó que, al estar jugando con otro can, ambos cayeron al socavón, por lo que pidió ayuda para poder sacarlos y que no mueran.