Sin sentencia, 49.8% de presos en penales federales, revela gobierno

-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que de los 12 mil 227 presos en penales federales, el 49.8 por ciento, 6 mil 101, no tiene sentencia, por lo que enviará una carta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para agilizar y resolver los casos.

En su conferencia de prensa matutina, explicó que de los 6 mil 101, el 39 por ciento lleva sin sentencia entre cinco y diez años; el 17.4 por ciento, de dos a cinco años; el 9.5 por ciento entre diez y quince años; mientras que únicamente el 1.4 por ciento de quince a veinte años.

Reiteró la necesidad de contar con defensores de oficio y que el Poder Judicial de la Federación (PJF) atienda a quienes no cuentan con los recursos para pagar abogados.

“Si una gente que tiene recursos y puede pagar abogados y está en una situación de estas es muy probable que logre que lo liberen, pero el que no tiene y en donde no hay abogados de oficio o no se le da la importancia, ahí pueden estar años”, dijo.

-Publicidad-

Consideró que se trata de una violación a los derechos humanos, por lo que enviará “de manera respetuosa”, un escrito al CJF para que “esto se atienda”.

Nuevo récord de vacunación Covid: un millón en un día

En otro tema, el mandatario informó que el pasado miércoles se rompió el récord, establecido apenas el martes, de vacunación contra Covid-19 en un día, con un millón 16 mil dosis aplicadas, como resultado de la ampliación de las brigadas, así como la llegada de más de 42 millones de antígenos.

Refirió que la inmunización a adolescentes de 12 a 16 años, como se ha planteado en otros países, se aprobará hasta que lo hagan instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Segob investiga matanza de 10 de junio de 1971

López Obrador aseveró que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, encabeza las investigaciones sobre lo sucedido en las matanzas del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, pues se tiene que hacer justicia.

Comentó que respalda el posicionamiento del embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, quien planteó la necesidad del reconocimiento de Palestina como estado y resolver pacíficamente el conflicto con Israel.