En Puebla, de 178 mil 986 niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que hay en el estado, 650 (.36 por ciento) se convirtieron en madres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que indicó que nueve de ellas tuvieron hasta cuatro hijos.

El próximo lunes, se celebrará el Día de las Madres, cuyo propósito es generar un espacio de reflexión para valorar la labor de las mujeres que han tenido hijos, sin embargo, en el caso de niñas y adolescentes, se debe de reconocer el contexto en que ocurren los embarazos, indicó Natalí Hernández Arias, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del instituto, las mujeres de entre 12 y 14 años que tuvieron un hijo sumaron 270, mientras que 52 dieron a luz a dos.

Con tres hijos, hay 21 niñas y adolescentes en dicho rango de edad; con cuatro hijos, nueve, en tanto que 298 no especificaron la edad de sus descendientes.

A nivel nacional, el Estado de México es la entidad con más casos, ya que 4 mil 515 de las adolescentes de 12 a 14 años son madres, seguido de Guanajuato con mil 166, Jalisco con mil 162, Nuevo León con mil 38, Ciudad de México con 723, Veracruz con 694, Chiapas con 689 y Puebla con 650.

Aunque el estado poblano ocupa el octavo lugar por el número de madres en dicha edad, no así en cuanto a la tasa poblacional, ya que con el .36 por ciento, se va al peldaño 25, pues los primeros lugares son Estado de México con 1.03 por ciento, Nayarit con 0.79, Quintana Roo con .77, Nuevo León con .76 y San Luis Potosí con .74.

Prevención, más allá de anticonceptivos

En entrevista con Ángulo 7, Hernández Arias sostuvo que hay varios factores para que las menores de edad tengan hijos en edades cortas, como la violencia, en sus diferentes niveles, por ejemplo, la estructural, cuando niñas y adolescentes viven en condiciones de marginación, que creen que teniendo hijos podrán salir de ahí.

También, la violencia sexual, con imposiciones de relaciones no consentidas que, en ocasiones, no necesariamente son agresivas porque se dan a través de manipulación de emociones; “las enamoran, les prometen cosas, les van dando señales de que lo que viven es una relación amorosa y las niñas son enganchadas, entonces muchas de ellas no denuncian o dicen que la relación fue consentida”, comentó la feminista.

Comentó que, para muchas organizaciones, todos los embarazos en la infancia son producto de la violencia, “son violencia sexual (…) nosotras sostenemos la consigna: niñas, no madres”.

Para solucionarlo, indicó que las familias deben sensibilizarse respecto al tema y abuso sexual, así como darle importancia a que las infancias tengan información adecuada para detectar cuando están en una situación de violencia, manipulación o si es una relación consentida, para entonces tomar las mejores decisiones.

“Las familias tienen una responsabilidad en entender los efectos de un embarazo a esa edad y dejar de romantizarlo, sino reconocer en qué medida podría afectar el embarazo a adolescente y sus proyectos”.

Por parte de las instituciones, mencionó que deben dirigir acciones de prevención, saliendo de la lógica de que sólo se trata de usos de métodos anticonceptivos, sino también incluir temas de información en torno a la NOM-046-SSA2-2005, que es “muy importante” porque explica qué hacer en estos casos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50 por ciento superior.

Si estás o conocer a alguien en una situación similar, puedes comunicarte al Cafis, en la línea 222 640 2634 o en los celulares 2223641100 y 2223641123. También, a través de sus redes sociales