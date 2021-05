-Publicidad-

Ferieros y dueños de juegos mecánicos de Puebla protestaron para exigir a las autoridades permiso para la instalación de estos eventos, pues van para un año dos meses sin actividad, lo cual ha mermado su economía; el gobierno estatal dijo que analizará el tema.

La mañana de este viernes, frente a Palacio Municipal en el zócalo de la capital, una veintena de inconformes arribaron con pancartas en las que se leía «Queremos trabajar», «Nos están matando de hambre», entre otras.

Los ferieros reprocharon que otros giros, como los parques acuáticos, baños públicos, e incluso el estadio Cuauhtémoc, ya hubiesen reanudado sus actividades, tras el cierre a causa de la contingencia, siendo que las ferias se realizan al aire libre.

A decir de los quejosos, entregaron un protocolo al gobierno municipal y estatal, por el cual propusieron la reapertura de eventos; entre las medidas, se señaló la reducción de aforos, la entrega de gel antibacterial, entre otras, no obstante, acusan no haber tenido respuesta.

«No nos dejan trabajar, ¿Por qué el ambulantaje no lo han suspendido?, nosotros estamos al aire libre, tenemos protocolos y no nos dan respuesta, no es posible que ya hayan abierto estadio cuando está abarrotado«.

Señalaron que van más de un año sin poder instalarse, mientras que han tenido que recurrir a otras fuentes de ingreso por no poder instalarse en eventos.

«Lo de la feria es una necesidad, ya tenemos un año tres meses sin trabajar, ya hicimos nuestra parte, tenemos necesidad. Muchos compañeros no vinieron por qué tienen que buscarle, ¿Que piensa el gobierno que comemos aire o que?, declararon.

Los demandantes aseguraron ser 400 ferieros que exigen la instalación, mientras que en cada evento se generan de 40 a 50 empleos y el mismo número de familias que depende de sus ingresos.

«Señor gobernador si nos escucha le pide de favor en nombre de nuestros compañeros que nos deje trabajar, ya nos acatamos a sus reglas ya es momento de salir, ya tenemos hambre».

Cuestionado al respecto, durante su conferencia matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que se analizará el tema, ahora que la entidad se encuentra en semáforo amarillo, aunque señaló que se deben procurar las medidas sanitarias para evitar un regreso en el nivel de riesgo de Covid-19.