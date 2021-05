Cumplir promesas llevar tiempo, dice Claudia Rivera ante críticas

-Publicidad-

Ante las críticas recibidas por vecinos durante sus recorridos de campañas, por las promesas sin cumplir, la candidata a de Morena a la alcaldía, Claudia Rivera Vivanco, señaló que «la transformación” y cumplir promesas toma tiempo.

La mañana de este viernes, durante su transmisión en línea, la edil con licencia señaló que le ha tocado ver vecinos «molestos» ante la tardanza para gestionar los compromisos que hizo en 2018, lo cual dijo es «normal».

Lo anterior, contó, luego de que un vecino la increpara durante un recorrido de campaña en la colonia Clavijero, cuando le reprocharon que la autodenominada «cuarta transformación» avanzaba «muy lenta».

«A veces me tocan dudas, a veces preguntas, a veces unos vecinos pueden estar molestos (…) Me decía (el vecino) que cómo avanza la transformación, muchos la esperábamos de la noche a la mañana, que ‘va muy lento‘, que no se ha logrado avanzar”, relató la candidata.

En este sentido, Rivera Vivanco declaró que «de entrada sabíamos que no iba a ser de la noche a la mañana (…) Y también la pandemia, a más de un año, ha generado situaciones complicadas, pero la estrategia es determinante para distribuir los recursos».

Propone 4 acciones de seguridad

En otro tema, la candidata anunció cuatro propuestas en materia de seguridad, entre las cuales resaltó la consolidación de una unidad «itinerante», la cual atenderá casos violencia de familiar y de género, así como nuevas zonas y vectores de proximidad, para la operación de la policía municipal.

De igual forma, prometió la adquisición de 10 nuevos elementos caninos para la detección de drogas sintéticas y el fortalecimiento de inteligencia y operatividad, a fin de “cerrar espacios” a la logística criminal.

Lo anterior, en busca de sectorizar la incidencia delictiva por días y horarios, para lograr “una mejor actuación” policial.