Desconoce Fernández candidatura de Lorenzini; se proclama abanderada

-Publicidad-

La aspirante a la alcaldía de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, se dijo la candidata de Morena a la próxima elección, luego de desconocer la postulación de Julio Lorenzini Rangel, a quien el CEE del partido habría anunciado como su abanderado.

La mañana de este martes, en conferencia a medios, la diputada con licencia presentó lo que sería la encuesta interna de Morena para definir la candidatura, la cual -aseguró- ganó, por lo que se proclamó ganadora de la postulación.

Indicó que, al ser el último día de registro de candidatos ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), la dirigencia del partido avisara en próximas horas los candidatos «legítimos», pues calificó como «filtraciones» la lista de postulaciones exhibida por el Consejo Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena.

En este sentido, señaló que será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) quien la ratifique a la candidatura, pues es el único que puede dar dicho anuncio.

«Reiteramos que, a través de la convocatoria, establece que la única que podrá realizar estas publicaciones es la Comisión Nacional de Elecciones, por lo tanto esas filtraciones, esas listas, no son reales», señaló.

Ante la pregunta expresa de como procederá en caso de no ser designada, señaló que no se adelantará a los tiempos, sin embargo aseveró que «la encuesta es muy clara», al insistir en qué fue la ganadora; «Si no soy yo la designada es que al algo detrás», declaró.

La legisladora local desdeñó la supuesta postulación de Lorenzini Rangel, incluso señaló que no debería haber candidato por San Pedro Cholula, a razón de que no se debe postular a un candidato «espurio», luego de resaltar el pasado panista del que sería el candidato de Morena.

Es de señalar que este martes es el último día que el IEE dio a los partidos para inscribir a sus candidatos, por lo que Fernández Díaz urgió a que la dirigencia estatal la ratificara.