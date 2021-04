-Publicidad-

Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, acusó a su abuelo, el también cantante Enrique Guzmán, de haberla “manoseado” cuando tenía cinco años, y también que sufrió abusos por parte de las parejas de su madre.

De acuerdo con la mujer, el cantante, famoso en las décadas de los 60 y 70, abusaba de ella y normalizó su conducto diciéndole que eso era lo que un abuelo le hacía a su nieta.

“Fue un hombre muy abusivo, un hombre muy asqueroso, me daba miedo (…) Me manoseó desde los cinco (…) Lo más asqueroso de todo es que estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere y a esa edad no tienes idea, no tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal”, expresó en entrevista para Imagen TV.

Frida Sofía también mencionó que fue víctima de abusos por parte de las parejas de su madre, Alejandra Guzmán, quien también es hija de la actriz Silvia Pinal.

LPR