Con alegría en sus rostros tras haber recibido la vacuna contra el Covid-19, es como adultos mayores de 60 años salieron del IMSS de San José, pues señalaron que tener ya la primera dosis es una esperanza de vida para ellos, ya que algunos llevaban hasta un año sin salir.

Así lo confesaron los beneficiados durante un sondeo realizado por este medio afuera de dicho nosocomio en este segundo día de vacunación masiva en la zona norte de la capital, que es para las personas cuyos apellidos empiecen de la letra F a la J, siendo una de las 19 unidades médicas que se habilitaron para ello.

Tal es el caso de Angelina Gutiérrez, de 72 años de edad, quien dijo que tenía un año sin salir de su casa porque es vulnerable al virus, por lo que haber recibido el antígeno le da felicidad, pues es un paso más para combatir la pandemia del Covid-19.

“Me siento bien, es una esperanza de vida para mí, debo seguir cuidándome de todos modos, nos dieron algunas indicaciones luego de que me la pusieron y ahorita pues ya me voy contenta, se siente bien. Esta vacuna viene con fe y esperanza”, pronunció.

Por su parte, Gudelia Flores Rendón, de 95 años, de la colonia Santa María, comentó que ya esperaba que fuera inoculada, pues no podía salir de su casa, por lo que ahora ya solo tendrá que solo estará pendiente de que la llaman para la segunda dosis.

Refirió que la atención por parte del personal de salud que está a cargo de este proceso fue buena, además de que tardó poco tiempo desde que llegó y hasta que fue vacunada

“Ya a mi edad ya solo da uno molestias a la familia, ya uno no puede estar bien, ya nos tiene que cuidar, pero pues aquí estamos todavía el tiempo que duremos”, asentó.

Mientras que Lourdes Huerta, de 91 años, dijo que tras recibir la primera dosis se puso alegre, pues a su edad ya no puede salir a la calle como en otros días que no había pandemia, lo que para ella significa una esperanza mayor de vida.

“Estoy contenta de que me vacunaron, me dijeron que me cuidará, nos atendieron muy bien la verdad, tardé como media hora en pasar, me hizo más en llegar de mi casa al hospital, pero ahora ya me regreso”, contó.

Vacuna, necesaria ante contagios: Manuel

Manuel González Sánchez, de 63 años de edad y habitante del barrio de San Antonio, comentó que tener la primera es un elemento para combatir el virus y si bien sabe que no hace efecto luego, es un paso para vivir más tiempo, porque ahorita cualquiera está expuesto a contagiarse.

Agregó que esto no significa que deba descuidarse, sino que debe seguir manteniendo las medidas sanitarias, ya que en ocasiones tiene que salir a comprar o por otras actividades, además de que hay otros familiares con los que convive y que igual deben ser inoculados, como su hermano, que le tocará el sábado.

“Ha sido ágil el proceso, desde que llegué y me formé en la fila fue poco tiempo, como media hora yo le calculo, igual que lo hayan hecho por apellidos y horarios es mejor, porque así no ya no tiene que llegar toda la gente y amontonarse como se dio en otros días”, asentó.

Es necesario precisar que la Secretaría de Salud (SS) informó que se aplicarán durante los cuatro días 198 mil 400 dosis, por lo que se habilitaron 19 unidades médicas en la zona norte y para evitar aglomeración se citará por orden alfabético y edades.

La meta que se tiene es inocular a 49 mil 600 personas mayores de 60 años al día, por lo que aún quedan sábado y domingo, aunque podría haber un quinto de ser necesario.